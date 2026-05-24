Pemain Ajax mengkritik keras manajemen klub dan langsung mengumumkan keputusannya untuk hengkang: “Ya, ini adalah yang terakhir kali”

Wout Weghorst menatap kembali musim Ajax dengan perasaan campur aduk. Pada akhirnya, Ajax berhasil lolos ke kompetisi Eropa, namun secara keseluruhan, kegelisahan dan frustrasi lebih mendominasi. Karena itu, ia pun bersikap kritis terhadap kebijakan yang diterapkan di Amsterdam, seperti yang ia ungkapkan di hadapan kamera ESPN.

“Perasaan yang sangat campur aduk,” kata Weghorst saat meninjau kembali periode terakhirnya di Ajax. “Pada akhirnya, tujuan tercapai dengan membawa Ajax ke kompetisi Eropa. Namun, jelas bahwa musim ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.”

Selanjutnya, Weghorst melontarkan kritik tajam kepada manajemen klub Amsterdam. “Saya harap ini menjadi pelajaran bagi semua orang di dalam klub, bahwa dengan cara seperti ini, Anda tidak akan mencapai kesuksesan.” Dengan itu, sang penyerang terutama mengacu pada banyaknya pergantian pelatih.

“Saya pikir sangat penting untuk fokus pada klub, pada jangka panjang, pada struktur, pada ketenangan… Saya pikir terkadang bertindak dalam jangka pendek dan menetapkan tujuan jangka pendek berbahaya bagi kelangsungan klub.”

“Setelah musim lalu yang begitu bagus, Anda berharap bisa membangunnya lebih lanjut, tapi dengan sangat cepat ternyata itu tidak terjadi. Norma, nilai, dan standar, semuanya menjadi kabur dengan sangat cepat. Itu juga disebabkan oleh ketidakstabilan tertentu, karena intervensi dilakukan begitu cepat.”

Selanjutnya, Weghorst mengenang dua ‘tahun indah’nya di Ajax. Ketika reporter ESPN Vincent Schildkamp menanyakan apakah itu pertandingan terakhirnya untuk Ajax, senyuman muncul di wajah Weghorst. “Ya, saya rasa begitu.”

“Pihak manajemen klub masih sangat terbuka soal ini. Saat ini memang ada ketidakpastian di banyak posisi, jadi wajar kalau saya juga mulai memikirkan masa depan saya. Kita lihat saja nanti, saat ini fokusnya ada di Piala Dunia. Apakah ini akhir karier saya di Ajax? Saat ini belum ada hal konkret yang mengarah ke Amsterdam. Situasinya masih bisa berubah, tapi saya merasa ini adalah kali terakhir, ya,” tutup Weghorst.