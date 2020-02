Peluncuran Liga 1 2020, Ini Detailnya

Pada acara peluncuran, diperkenalkan sponsor utama kompetisi, jadwal tayang pertandingan, hingga hak siar ekslusif.

Liga 1 2020 akan dimulai pada 29 Februari mendatang. Acara peluncuran kompetisi kasta teratas Indonesia tersebut digelar pada Senin (24/2), di hotel bintang lima di kawasan Jakarta Pusat.

Pada acara tersebut, diperkenalkan sponsor utama yang menggandeng nama kompetisi. Shopee masih menjadi sponsor utama yang melengkapi titel kompetisi, menjadi Shopee Liga 1 2020.

“Shopee memiliki semangat untuk bisa mendukung olahraga yang paling digemari di Indonesia ini ke arah yang lebih baik melalui inovasi dan teknologi yang kami miliki,” papar Handika Jahja, direktur utama Shopee.

Lebih banyak tim

Musim ini Liga 1 sungguh menarik dengan kehadiran tim promosi seperti Persik Kediri, Persita Tangerang, dan Persiraja Banda Aceh. Nama terakhir membuat peserta Liga 1 berasal dari ujung barat, hingga timur.

Total 306 laga tersaji dalam semusim, dan mayoritas digelar akhir pekan. Kick-off semua pertandingan dimulai pada 15:30 WIB, dan 18:30 WIB. Khusus saat Ramadan 1441 H, tayang setiap hari pukul 20:30 WIB.

PT Surya Citra Media, Tbk (SCM) masih memegang hak siar eksklusif Liga 1 2020 untuk Free to Air (FTA) dan Over the Top (OTT) dan Online Broadcaster. Indosiar dan O'Channel lewat saluran televisi, sementara laman Vidio untuk OTT.

"Sekali lagi, kami mendapatkan hak siar eksklusif Liga 1 untuk FTA, kemudian juga eksklusif untuk OTT, yaitu melalui Vidio. Jadi, program-programnya akan disiarkan melalui Indosiar serta O'Channel dan OTT-nya di Vidio," jelas Harsiwi Achmad, direktur program SCM.

Liga 1 musim ini digadang bakal menyajikan perubahan yang lebih baik dari sisi kualitas. Jadwal pertandingan yang lebih masuk akal, hingga teknologi untuk menopang kinerja wasit. Hal itu dipastikan oleh Cucu Somantri, direktur utama PT Liga Indonesia Baru.

“Kami akan mengelola Liga 1 2020 dengan lebih profesional dan berkualitas. Kami sudah mendapatkan rekomendasi dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dan juga sudah rapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Mudah-mudahan, langkah ini bisa membuat sepakbola nasional lebih maju."