"Saya persembahkan kemenangan ini kepada para penggemar Barca yang membuat saya tidak bisa tidur di hotel hari ini," kata pria asal Portugal itu kepada saluran televisi milik klub, Real Madrid TV. Para penggemar rival besar Real Madrid itu berkumpul di depan hotel tempat rombongan Madrid menginap di Barcelona. Menurut Mourinho, mereka "tidak berhenti bernyanyi sepanjang hari."

Pria berusia 63 tahun itu menambahkan tanpa mengubah ekspresi wajah: "Saya tidak bisa tidur siang, tetapi saya mengalahkan tim mereka. Pelukan erat untuk mereka."

Berkat dua gol Kylian Mbappe (41, 87), Real memenangi El Clasico ke-265 dengan skor 2-1 (1-0). Pencetak gol terbanyak Barcelona, Raphinha, sempat menyamakan kedudukan menjadi 1-1 (61).

Perayaan Real usai menang 2-1: Camavinga tampaknya diserang dengan bendera Barca

Selain Mbappe, Eduardo Camavinga, yang musim ini lebih sering tampil sebagai pemain pengganti dalam waktu singkat, punya peran besar dalam kemenangan tersebut. Pemain asal Prancis itu baru masuk pada menit ke-80 menggantikan Bernardo Silva, tetapi memberikan assist brilian untuk gol kemenangan Mbappe setelah berlari jauh ke depan dengan penuh determinasi, membuat Pau Cubarsi dari Barca terlihat sangat buruk.

Rekan-rekan setimnya kemudian merayakan aksi pemain berusia 23 tahun itu dengan gegap gempita di dekat para pendukung tuan rumah. Sebagaimana terlihat dalam sebuah video, beberapa bendera Barcelona berada sangat dekat dengan kepala Camavinga hingga membahayakannya. Ia tidak terkena bendera berkat rekan sesama gelandangnya, Aurelien Tchouameni, yang melindungi kompatriotnya dengan satu tangan sebelum mendorong pemberi assist itu beserta seluruh kerumunan pemain yang merayakan gol menjauh dari para penggemar Barca.

Kemenangan itu membuat Barca menelan kekalahan pertama musim ini setelah sebelumnya memenangi sembilan pertandingan liga pertama mereka. Real pun mencegah jarak dari tim asuhan Hansi Flick melebar menjadi sembilan poin. Dengan selisih hanya tiga poin dari Barcelona, klub pemegang rekor gelar juara itu menempati peringkat ketiga di LaLiga. Atletico Madrid berada di posisi kedua.

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