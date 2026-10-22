Wasit Spanyol Juan Martinez Munuera masuk dalam daftar kandidat untuk memimpin laga El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona, yang dijadwalkan berlangsung Minggu mendatang, bergabung dengan Alberola Rojas, yang hingga saat ini dianggap sebagai kandidat terkuat.

Surat kabar "Mundo Deportivo" sebelumnya mengungkapkan bahwa komite penunjukan, yang beranggotakan Fran Soto, Gregorio Manzano, dan Fernando Teixeira Vitienes, telah menetapkan Alberola Rojas pada Senin lalu, namun surat kabar yang sama hari Kamis ini menyebutkan bahwa Munuera turut masuk ke dalam lingkaran kandidat.

Komite teknik wasit akan mengumumkan nama wasit pertandingan secara resmi pada Sabtu siang mendatang.

Martinez Munuera kini memasuki tahun keduabelasnya di Liga Spanyol, dan menyandang lencana internasional sejak 1 Januari 2015.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Ia dijadwalkan menjalani pertandingan keenamnya di LaLiga musim ini, setelah memimpin laga Barcelona melawan Sevilla, yang berakhir dengan kemenangan tim Catalan 3-1, serta laga Real Madrid melawan Malaga, yang dimenangkan tim Kerajaan dengan empat gol tanpa balas.

3 Kemenangan Real Madrid Berbanding Satu untuk Barcelona

Jika ia terpilih untuk memimpin El Clasico mendatang, maka ini akan menjadi kali kelima Martinez Munuera memimpin pertandingan antara kedua tim, dengan catatan empat pertemuan sebelumnya berakhir dengan tiga kemenangan untuk Real Madrid dan satu kemenangan untuk Barcelona.

El Clasico terakhir yang dipimpin wasit Spanyol tersebut adalah final Piala Super Spanyol, pada Januari 2024, ketika Real Madrid menang dengan skor 4-1.

Sebelum itu, ia memimpin laga leg kedua semifinal Copa del Rey musim 2022-2023, yang menyaksikan kemenangan Real Madrid dengan skor 4-0 di Stadion Santiago Bernabeu.

Adapun satu-satunya kemenangan Barcelona datang pada pekan ke-29 Liga Spanyol musim 2021-2022, pada 20 Maret 2022, ketika tim Catalan menang dengan skor 4-0, dalam kemenangan besar pertama Xavi Hernandez atas Real Madrid selama menangani Barcelona.

El Clasico pertama yang dipimpin Martinez Munuera berlangsung di Stadion Camp Nou pada 24 Oktober 2020, dan berakhir dengan kemenangan Real Madrid dengan skor 3-1, dalam pertandingan yang menyaksikan penalti kontroversial yang diberikan untuk Sergio Ramos.

Rekam Jejak Sang Wasit dengan Dua Raksasa Sepak Bola Spanyol

Martinez Munuera telah memimpin 37 pertandingan Barcelona di Liga Spanyol, di mana tim tersebut meraih 24 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 7 kekalahan, di antaranya dua kekalahan dari Real Madrid.

Adapun Real Madrid, sang wasit telah memimpin 46 pertandingan mereka di kompetisi tersebut, di mana klub Kerajaan meraih 30 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 7 kekalahan, dan merupakan tim yang paling banyak menjalani pertandingan di bawah kepemimpinannya di Liga Spanyol.