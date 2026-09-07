Peluang yang tak dia temukan di Camp Nou: panggilan telepon menentukan yang menghapus keraguan bintang Barcelona

Dominik Livakovic, kiper baru Barcelona, bergabung dengan skuad timnas Kroasia untuk persiapan menjalani empat laga di UEFA Nations League, termasuk dua pertemuan melawan Spanyol, di samping laga melawan Republik Ceko dan Inggris. Timnas Kroasia memulai perjalanannya dengan menghadapi Republik Ceko di Praha pada 26 September, kemudian bertandang ke Spanyol di Sevilla pada 29 September, sebelum menjamu Inggris di Rijeka pada 3 Oktober, dan menutup rangkaian pertandingannya dengan kembali menghadapi Spanyol di Split pada 6 Oktober.

Panggilan Telepon yang Menentukan

Kembalinya Livakovic ke timnas terjadi di saat sang kiper belum menjalani laga resmi pertamanya bersama Barcelona sejak kepindahannya ke klub Catalan tersebut, hal yang mendorong pelatih Kroasia Slaven Bilic untuk berbicara tentang pentingnya sang kiper mendapatkan menit bermain.

Bilic berkata tentang komunikasinya dengan sang kiper: "Kami berbicara, dia menelepon saya dua kali. Dia meminta pendapat saya soal situasinya, dan dari pihak saya, saya katakan kepadanya bahwa dia tidak perlu membenarkan apa pun."

Pelatih Kroasia itu menjelaskan bahwa kepindahan Livakovic ke Barcelona merupakan langkah besar dalam kariernya, dengan berkata: "Belum pernah ada kiper Kroasia yang sebelumnya pindah ke klub sebesar ini."

Namun pada saat yang sama ia menegaskan perlunya sang kiper untuk bermain, dengan menambahkan: "Di sisi lain, kamu harus bermain. Ketika kamu menjadi kiper kedua, kamu bisa saja diturunkan kapan pun, dan kamu harus selalu siap."

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Kepercayaan yang Tetap Teguh

Bilic menegaskan bahwa Livakovic masih mendapatkan kepercayaan besar di timnas, dengan menyoroti penampilan yang ia berikan pada tahun-tahun lalu bahkan ketika ia tidak bermain secara reguler bersama klubnya.

Ia berkata, sebagaimana dikutip surat kabar Sport asal Catalan: "Dia memiliki kredit besar di timnas. Dia telah menunjukkan penampilan luar biasa bersama kami bahkan ketika ia tidak bermain bersama Girona, tetapi kamu harus bermain."

Empat laga mendatang memberikan Livakovic kesempatan penting untuk mengembalikan sensitivitas bertanding dan menjaga kesiapannya, sembari menunggu ia mendapatkan kesempatannya bersama Barcelona.

Livakovic akan menghadapi sejumlah rekan barunya di Barcelona dalam dua laga Kroasia melawan Spanyol di Sevilla dan Split, mengingat skuad timnas Spanyol diperkirakan akan menyertakan sejumlah pemain klub Catalan tersebut.

Sang kiper Kroasia juga mungkin akan bertemu Anthony Gordon ketika Kroasia menghadapi timnas Inggris di Rijeka.

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