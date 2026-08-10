Peluang dalam dunia sepakbola terkadang datang tanpa peringatan, dan para pemain muda harus siap untuk merebutnya di saat yang tepat.

Hal ini persis berlaku pada Jordi Pescoré, pemain Barcelona yang baru berusia 17 tahun, yang berubah dari sekadar pemain di jajaran tim muda menjadi elemen potensial dalam tim utama selama periode persiapan musim baru.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan bahwa pemanggilan Pescoré oleh pelatih Hansi Flick datang bagaikan "bom" gembira bagi pemain muda tersebut, yang tidak menyangka lompatan besar ini dalam kariernya, terutama karena ia hanya bermain di bulan-bulan terakhir musim lalu bersama tim Juvenil A, dan bahkan belum pernah menjejakkan kakinya di jajaran Barcelona Atlètic (tim cadangan).

Membuka pintu bagi talenta muda

Naiknya Pescoré ke tim utama bukanlah semata-mata sebuah kebetulan, melainkan hasil dari serangkaian keadaan yang berpihak padanya, seperti cedera Alejandro Baldé, yang sebenarnya sudah pulih tetapi masih mencari performa terbaiknya, di samping kegagalan Barcelona hingga saat ini untuk merekrut João Cancelo atau Jorge Salinas, kemudian kepergian Gefri Torrents ke Ajax Amsterdam. Semua faktor ini turut membuka pintu bagi pemain yang berasal dari Linares tersebut.

Meskipun rencana awalnya adalah mengembalikan Pescoré ke tim cadangan, penampilannya yang menonjol selama periode persiapan membuat Flick meninjau kembali keputusan tersebut, dan kini besar kemungkinan ia akan dipertahankan lebih lama bersama tim utama.

Kesabaran dan kecerdasan menciptakan perbedaan

Pescoré mewujudkan impiannya bermain bersama Barcelona, meskipun itu dalam pertandingan-pertandingan persahabatan, dan ia menunjukkan kepribadian yang kuat tanpa membebani dirinya sendiri dalam situasi sulit yang tidak terduga, setidaknya secepat ini.

Sabtu lalu, Pescoré menjalani pertandingan pertamanya sebagai pemain inti di Stadion Udine dalam turnamen segitiga, dan menghadapi ujian nyata melawan Ola Aina, bintang Nottingham Forest yang dikenal dengan kecepatan dan gerakan-gerakannya yang berbahaya di sayap.

Namun pemain muda tersebut menunjukkan kematangan yang mencolok, di mana ia meredam lawannya dengan sabar dan bijak, menjaga jarak yang tepat untuk mencegah gerakan tipuan, dan menyelamatkan situasi-situasi genting dengan kecerdasan yang menonjol.

Peluang emas

Pescoré menyadari betul bahwa posisi bek kiri di Barcelona saat ini terbuka lebar, dan ini memberinya peluang emas untuk membuktikan kelayakannya. Jika ia terus berkembang dengan stabil dan bertahap, ia bisa menempuh perjalanan panjang dalam kariernya bersama klub Catalunya tersebut.

Flick memberikan kepercayaan

Pescoré memang telah masuk ke dalam radar Hansi Flick, pelatih Jerman yang dikenal dengan tuntutannya yang tinggi, tetapi pada saat yang sama ia adalah pengagum akademi La Masia dan talenta-talentanya. Flick telah memberinya kepercayaan dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, yang mencerminkan keyakinannya pada kemampuan pemain muda tersebut.

Langkah besar pertama memang telah diambil, dan kini muncul pertanyaan: apakah Jordi Pescoré akan mampu mempertahankan level ini dan tetap masuk dalam hitungan tim utama? Keputusan-keputusan mendatang akan mengungkap banyak hal tentang masa depan talenta menjanjikan ini.