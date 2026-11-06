Kembalinya Cole Palmer ke level permainan terbaiknya ternyata tidak cukup untuk memastikan tempatnya di skuad timnas Inggris, setelah pelatih Thomas Tuchel memutuskan untuk kembali mencoretnya dari rencananya, meski pemain itu telah pulih dari cedera dan kembali siap tampil bersama Chelsea, sebuah keputusan yang memicu tanda tanya tentang masa depan sang gelandang serang bersama timnas Three Lions.

Tuchel tidak ragu menjelaskan alasan di balik keputusannya, dengan melontarkan kritik langsung kepada pemain berusia 24 tahun tersebut, menilai bahwa ia telah menyia-nyiakan banyak peluang yang sebenarnya bisa ia manfaatkan untuk membuktikan kelayakannya tetap bersama timnas.

Palmer sebelumnya telah meninggalkan pemusatan latihan Inggris, sebelum kembali absen dari skuad yang bersiap menjalani dua laga menghadapi Kroasia di Stadion Wembley pada 12 November, dan Spanyol di Madrid pada tanggal 15 bulan yang sama.

Tuchel mengatakan, dalam pernyataan untuk membela keputusannya: "Kami memiliki cukup banyak pemain yang mampu mengisi posisi gelandang serang, dan kami memutuskan untuk mempertahankan kelompok yang ikut serta dalam pemusatan latihan sebelumnya, setelah kami merasa benar-benar puas dengan kerja yang kami lakukan bersama selama dua pekan setengah."

Ia menambahkan: "Semua pemain sangat mendambakan untuk membela timnas Inggris, dan Cole tidak terkecuali, tetapi kini kami sedang membicarakan seorang pemain yang tidak berada di pemusatan latihan. Yang terpenting adalah apa yang kau berikan ketika kau ada di sini, dan saya sudah menyebutkan pada kesempatan sebelumnya bahwa ia menyia-nyiakan banyak peluang untuk membuktikan kelayakan kehadirannya."

Sebaliknya, skuad ini menampilkan dua wajah baru, yaitu Jobe Bellingham, pemain Borussia Dortmund, dan Josh King, talenta Fulham, di tengah keinginan Tuchel untuk memperluas opsi serangannya.

Jobe mengikuti jejak sang kakak

Jobe Bellingham, yang berusia 21 tahun, mendapatkan panggilan pertamanya ke timnas senior Inggris, bergabung dengan kakaknya Jude, bintang Real Madrid, dalam langkah yang mencerminkan perkembangan mencolok yang dialami pemain muda tersebut.

Jobe berharap dapat mengikuti jejak kakaknya, setelah ia berhasil memantapkan diri bersama Borussia Dortmund sejak kepindahannya ke sana dari Sunderland pada musim panas 2025 dengan nilai 31 juta pound sterling, menyusul kontribusinya dalam promosi Sunderland ke Premier League melalui babak play-off.

Tuchel menegaskan bahwa Lee Carsley, pelatih timnas Inggris U-21, berbicara dengan penuh pujian tentang Jobe selama periode terakhir, seraya menunjukkan bahwa pemain itu layak mendapatkan kesempatannya berkat penampilan-penampilannya yang istimewa.

Ia mengatakan: "Karena ia adalah kapten timnas U-21, pintu harus selalu terbuka untuknya, terutama ketika ia menunjukkan penampilan luar biasa dalam waktu yang lama, dan itulah persisnya yang dilakukan Jobe. Ia telah menemukan ritmenya bersama Dortmund, menampilkan awal musim yang sangat baik, dan menjadi pemain inti serta elemen yang sangat berpengaruh di tim."

Tuchel juga lebih memilih memanggil Bellingham ketimbang Kobbie Mainoo, pemain Manchester United, dengan menjelaskan bahwa Mainoo sedang melewati periode sulit bersama klubnya, meski ia menegaskan bahwa pintu timnas tetap terbuka bagi semua pemain muda untuk membuktikan kemampuan mereka.

King: talenta baru dalam rencana Tuchel

Adapun Josh King, yang berusia 19 tahun, memetik buah dari awal musim yang kuat bersama Fulham, setelah mencetak dua gol dan membuat satu assist di Premier League, hingga ia mendapatkan panggilan pertamanya ke timnas senior.

Pemain muda itu sebelumnya pernah membela Inggris di berbagai kelompok umur, dan juga tampil bersama timnas U-21 dalam sembilan pertandingan yang mana ia mencetak satu gol.

Tuchel memuji potensi King, menyebutnya memiliki kepribadian yang luar biasa dan memberikan tim pelatih beragam opsi, khususnya kemampuannya untuk bermain di lebih dari satu posisi serangan.

Pelatih asal Jerman itu menjelaskan bahwa pemanggilan 22 pemain outfield, selain para penjaga gawang, bertujuan untuk memberikan fleksibilitas selama latihan, seraya menunjukkan bahwa King merupakan tambahan penting bagi kelompok tersebut.

Timnas Inggris menempati peringkat kedua di Grup Tiga Liga A UEFA Nations League, di bawah Spanyol, setelah meraih tiga kemenangan dan menelan satu kekalahan.

Timnas Three Lions hanya membutuhkan satu poin dari dua pertandingan tersisa untuk memastikan lolos ke perempat final, yang dijadwalkan digelar dengan sistem kandang dan tandang pada Maret mendatang, sementara babak final akan diselenggarakan pada Juni.