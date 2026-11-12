Peluang Richarlison kembali ke Everton pada Januari tipis meski disisihkan Roberto De Zerbi di Tottenham, sementara Everton mengincar bintang Dinamo Zagreb Dion Beljo

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Penyerang Tottenham Hotspur Richarlison berpeluang kecil kembali ke mantan klubnya, Everton, pada Januari meski tersisih di bawah pelatih kepala Roberto De Zerbi. Everton enggan menghidupkan kembali minatnya terhadap pemain Brasil itu pada musim dingin ini dan justru tengah mempertimbangkan perekrutan penyerang tajam Dinamo Zagreb, Dion Beljo.

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Petinggi klub asal Merseyside tak lagi memprioritaskan reuni

Menurut Football Insider, Everton "enggan" kembali mendekati Richarlison setelah ia menolak kesempatan untuk kembali bergabung menjelang akhir bursa transfer musim panas. Meski Tottenham Hotspur siap melepasnya pada musim dingin setelah ia disisihkan De Zerbi, para petinggi klub asal Merseyside itu hanya akan mempertimbangkan kembali mantan penyerang mereka jika gagal mendapatkan target utama. Untuk saat ini, tim perekrutan berfokus pada opsi lain menjelang Januari.

Penolakan pada musim panas mengubah prioritas

Laporan tersebut menyebutkan bahwa manajer David Moyes ingin memperkuat lini serangnya untuk paruh kedua musim ini, dengan Thierno Barry saat ini menjadi satu-satunya penyerang senior murni dalam skuad. Meski Barry tampil mengesankan dengan mencetak enam gol dalam 10 pertandingan pembuka Liga Primer Inggris, para petinggi klub tetap bertekad meringankan bebannya di lini serang.

Para pengambil keputusan terkejut ketika penyerang yang tersisih di klub London utara itu menolak pendekatan mereka sebelumnya pada tahun ini. Hal itu memunculkan keyakinan di internal klub bahwa kesempatan untuk bereuni telah berlalu. Meski Richarlison belum sepenuhnya dicoret, para petinggi klub tidak ingin mengejar pemain yang enggan bergabung. Mereka pun baru akan mempertimbangkannya jika beberapa upaya mendatangkan pemain lain lebih dahulu gagal.

Penyerang Kroasia masuk radar

Alih-alih mengejar mantan pemain mereka, media tersebut mencatat bahwa klub Liga Primer Inggris itu telah mempertimbangkan upaya mendatangkan Beljo, pemain tim nasional Kroasia berusia 24 tahun, pada Januari sejak Oktober. Penyerang tersebut mencuri perhatian selama 12 bulan terakhir dengan mencetak 13 gol hanya dalam 11 penampilan di liga kasta tertinggi domestik musim ini, setelah mengemas 38 gol di semua kompetisi musim lalu.

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Beljo semakin menunjukkan kualitasnya kepada pemandu bakat dari Inggris dengan mencetak gol dalam kemenangan klubnya atas Sunderland di Liga Europa baru-baru ini. Namun, sumber internal menunjukkan bahwa Zagreb berada dalam posisi tawar yang kuat menjelang bursa transfer musim dingin karena pemain andalannya itu masih terikat kontrak jangka panjang hingga musim panas 2030.

Klub-klub luar negeri mengincar penyerang yang tersisih

Dengan peluang kembali ke Merseyside kini tampak kecil, masa depan Richarlison tetap diperkirakan akan menemui kejelasan saat bursa transfer kembali dibuka pada tahun baru. Klub-klub di Brasil dan Turki telah menunjukkan minat besar untuk merekrutnya dalam beberapa pekan terakhir, sementara ia mencari kesempatan bermain reguler di tim utama di luar Tottenham Hotspur. Sementara itu, Moyes dan tim perekrutannya menghadapi negosiasi sulit untuk memboyong Beljo dari Kroasia pada pertengahan musim.