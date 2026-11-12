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Cheltenham Town v Tottenham Hotspur U21: Jersey Mike's TrophyGetty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Peluang Richarlison kembali ke Everton pada Januari tipis meski disisihkan Roberto De Zerbi di Tottenham, sementara Everton mengincar bintang Dinamo Zagreb Dion Beljo

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Penyerang Tottenham Hotspur Richarlison berpeluang kecil kembali ke mantan klubnya, Everton, pada Januari meski tersisih di bawah pelatih kepala Roberto De Zerbi. Everton enggan menghidupkan kembali minatnya terhadap pemain Brasil itu pada musim dingin ini dan justru tengah mempertimbangkan perekrutan penyerang tajam Dinamo Zagreb, Dion Beljo.

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Petinggi klub asal Merseyside tak lagi memprioritaskan reuni

Menurut Football Insider, Everton "enggan" kembali mendekati Richarlison setelah ia menolak kesempatan untuk kembali bergabung menjelang akhir bursa transfer musim panas. Meski Tottenham Hotspur siap melepasnya pada musim dingin setelah ia disisihkan De Zerbi, para petinggi klub asal Merseyside itu hanya akan mempertimbangkan kembali mantan penyerang mereka jika gagal mendapatkan target utama. Untuk saat ini, tim perekrutan berfokus pada opsi lain menjelang Januari.

Penolakan pada musim panas mengubah prioritas

Laporan tersebut menyebutkan bahwa manajer David Moyes ingin memperkuat lini serangnya untuk paruh kedua musim ini, dengan Thierno Barry saat ini menjadi satu-satunya penyerang senior murni dalam skuad. Meski Barry tampil mengesankan dengan mencetak enam gol dalam 10 pertandingan pembuka Liga Primer Inggris, para petinggi klub tetap bertekad meringankan bebannya di lini serang.

Para pengambil keputusan terkejut ketika penyerang yang tersisih di klub London utara itu menolak pendekatan mereka sebelumnya pada tahun ini. Hal itu memunculkan keyakinan di internal klub bahwa kesempatan untuk bereuni telah berlalu. Meski Richarlison belum sepenuhnya dicoret, para petinggi klub tidak ingin mengejar pemain yang enggan bergabung. Mereka pun baru akan mempertimbangkannya jika beberapa upaya mendatangkan pemain lain lebih dahulu gagal.

Penyerang Kroasia masuk radar

Alih-alih mengejar mantan pemain mereka, media tersebut mencatat bahwa klub Liga Primer Inggris itu telah mempertimbangkan upaya mendatangkan Beljo, pemain tim nasional Kroasia berusia 24 tahun, pada Januari sejak Oktober. Penyerang tersebut mencuri perhatian selama 12 bulan terakhir dengan mencetak 13 gol hanya dalam 11 penampilan di liga kasta tertinggi domestik musim ini, setelah mengemas 38 gol di semua kompetisi musim lalu.

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Beljo semakin menunjukkan kualitasnya kepada pemandu bakat dari Inggris dengan mencetak gol dalam kemenangan klubnya atas Sunderland di Liga Europa baru-baru ini. Namun, sumber internal menunjukkan bahwa Zagreb berada dalam posisi tawar yang kuat menjelang bursa transfer musim dingin karena pemain andalannya itu masih terikat kontrak jangka panjang hingga musim panas 2030.

Klub-klub luar negeri mengincar penyerang yang tersisih

Dengan peluang kembali ke Merseyside kini tampak kecil, masa depan Richarlison tetap diperkirakan akan menemui kejelasan saat bursa transfer kembali dibuka pada tahun baru. Klub-klub di Brasil dan Turki telah menunjukkan minat besar untuk merekrutnya dalam beberapa pekan terakhir, sementara ia mencari kesempatan bermain reguler di tim utama di luar Tottenham Hotspur. Sementara itu, Moyes dan tim perekrutannya menghadapi negosiasi sulit untuk memboyong Beljo dari Kroasia pada pertengahan musim.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

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