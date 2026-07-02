Perusahaan "Opta" asal Inggris yang berspesialisasi dalam data dan statistik olahraga mengungkapkan bahwa tim nasional Prancis memimpin daftar kandidat juara Piala Dunia 2026, dengan persentase peluang 30,12% untuk memenangkan turnamen tersebut, jauh di atas pesaing terdekatnya.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh superkomputer milik Opta, timnas Argentina berada di posisi kedua dengan persentase 14,76%, diikuti oleh Spanyol dengan 12,03%, lalu Inggris dengan 9,15%, sementara Brasil menempati posisi kelima dengan persentase hanya 9,04%, yang setara dengan sekitar sepertiga peluang timnas Prancis.

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"Opta" menjelaskan bahwa modelnya didasarkan pada lebih dari 25 ribu simulasi untuk semua pertandingan turnamen, dengan memperbarui prediksi setelah setiap gol dan hasil, berdasarkan performa historis dan terkini masing-masing tim, serta kekuatan lawan dan kemungkinan hasil pertandingan.

Prediksi Prancis didasarkan pada performa tim nasional tersebut di turnamen sejauh ini, di mana mereka belum pernah mengalami kekalahan, serta mencetak setidaknya 3 gol dalam setiap pertandingan yang dilakoninya, di bawah kepemimpinan Kylian Mbappé, yang telah mencetak 6 gol di edisi ini, sehingga total golnya menjadi 18 gol sepanjang kariernya di Piala Dunia, dan semakin mendekati rekor historis yang dipegang oleh Lionel Messi, dengan 19 gol.

Saat ini, Les Bleus sedang bersiap untuk menghadapi Paraguay di babak 16 besar, dan pemenangnya akan bertanding melawan pemenang antara Maroko dan Kanada di perempat final.