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Tottenham Hotspur v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Peluang pindah ke Barcelona? Pedro Porro buka suara soal ketertarikan kubu Camp Nou menyusul kekaguman Joan Laporta

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Bintang Tottenham Hotspur Pedro Porro mengakui dirinya tersanjung oleh ketertarikan Barcelona yang terus berlanjut, seiring klub raksasa Catalan itu mencari solusi jangka panjang di posisi bek kanan. Pemain timnas Spanyol tersebut mengukuhkan statusnya sebagai salah satu bek elite dunia selama Piala Dunia 2026 dan kini menjadi target utama presiden Barcelona, Joan Laporta. Meski berkomitmen kepada Tottenham, komentar terbaru pemain berusia 27 tahun itu mengisyaratkan bahwa daya tarik untuk kembali ke La Liga tetap menjadi faktor penting bagi masa depannya.

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Tersanjung atas ketertarikan dari Catalan

Perkembangan Porro tidak luput dari perhatian klub-klub papan atas Eropa. Bek tersebut kini secara luas dianggap sebagai salah satu talenta terbaik di posisinya. Setelah Barcelona dan Real Madrid dilaporkan sama-sama menanyakan ketersediaannya pada musim panas lalu, mantan pemain Sporting CP itu menanggapi spekulasi mengenai kepindahannya ke Barcelona.

Meski masih terikat kontrak di London Utara hingga 2031, kabar yang mengaitkannya dengan Camp Nou terus menguat seiring keinginan tim asuhan Hansi Flick untuk memperkuat opsi di lini pertahanan. Reputasi Porro kini berada di titik tertinggi, terutama setelah peran pentingnya dalam keberhasilan Spanyol di panggung internasional baru-baru ini, yang menjadikannya salah satu pemain paling diminati di bursa transfer.

Berbicara mengenai laporan yang mengaitkannya dengan juara Eropa lima kali tersebut, bek kanan itu mengakui bahwa perhatian semacam itu merupakan sebuah kehormatan. "Ya, tentu saja itu sebuah pujian. Ketika salah satu klub terbaik di dunia tertarik kepada Anda, atau setidaknya begitulah yang mereka katakan, itu selalu menyenangkan karena tentu berarti saya menjalankan tugas dengan baik. Saya harus terus berada di jalur yang sama," katanya kepada SPORT.

Porro juga menanggapi kabar bahwa presiden Barcelona Joan Laporta secara pribadi mengagumi gaya bermainnya. Ia menambahkan: "Saya belum melihatnya. Itu juga pujian darinya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, senang rasanya ketika, misalnya, presiden klub lain yang bukan klub saya menghargai pekerjaan Anda. Itu tentu berarti saya melakukan segala sesuatu dengan baik."

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Komitmen terhadap proyek Tottenham

Meski mendapat perhatian besar dari tanah airnya, Porro tetap fokus pada tanggung jawabnya di Tottenham Hotspur Stadium. Mengenai situasinya saat ini di Inggris, Porro mengatakan: "Sederhana saja, seperti yang sudah saya katakan, saya memiliki kontrak dengan klub saya dan saya sangat bahagia di sana. Saya juga harus menghormati kontrak itu. Tentu saja, begitulah sepakbola: berbagai kabar dan rumor bermunculan, tetapi sekarang saya fokus pada tim nasional, lalu kita lihat nanti."

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Ketika ditanya tentang kesulitan yang dialami Tottenham belakangan ini, ia mengatakan: "Ya, ini sulit. Saya sedih melihat tim saya, yang selalu bersaing di papan atas, berada dalam situasi ini. Namun, semuanya merupakan bagian dari proyek baru. Manajer datang tahun lalu ketika tinggal tujuh pertandingan tersisa. Tahun ini kami tidak memulai dengan cara terbaik, tetapi kami mulai menunjukkan perkembangan yang sedikit lebih positif, dan itu bagus. Semoga kami bisa terus naik."

Ambisi dan hubungan dengan Lamine Yamal

Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images

Meski mendapat perhatian besar dari tanah airnya, Porro tetap fokus pada tanggung jawabnya di Tottenham Hotspur Stadium. Mengenai situasinya saat ini di Inggris, Porro mengatakan: "Sederhana saja, seperti yang sudah saya katakan, saya memiliki kontrak dengan klub saya dan saya sangat bahagia di sana. Saya juga harus menghormati kontrak itu. Tentu saja, begitulah sepakbola: berbagai kabar dan rumor bermunculan, tetapi sekarang saya fokus pada tim nasional, lalu kita lihat nanti."

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Ketika ditanya tentang kesulitan yang dialami Tottenham belakangan ini, ia mengatakan: "Ya, ini sulit. Saya sedih melihat tim saya, yang selalu bersaing di papan atas, berada dalam situasi ini. Namun, semuanya merupakan bagian dari proyek baru. Manajer datang tahun lalu ketika tinggal tujuh pertandingan tersisa. Tahun ini kami tidak memulai dengan cara terbaik, tetapi kami mulai menunjukkan perkembangan yang sedikit lebih positif, dan itu bagus. Semoga kami bisa terus naik."

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”

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