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Bintang Tottenham Hotspur Pedro Porro mengakui dirinya tersanjung oleh ketertarikan Barcelona yang terus berlanjut, seiring klub raksasa Catalan itu mencari solusi jangka panjang di posisi bek kanan. Pemain timnas Spanyol tersebut mengukuhkan statusnya sebagai salah satu bek elite dunia selama Piala Dunia 2026 dan kini menjadi target utama presiden Barcelona, Joan Laporta. Meski berkomitmen kepada Tottenham, komentar terbaru pemain berusia 27 tahun itu mengisyaratkan bahwa daya tarik untuk kembali ke La Liga tetap menjadi faktor penting bagi masa depannya.

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Tersanjung atas ketertarikan dari Catalan

Perkembangan Porro tidak luput dari perhatian klub-klub papan atas Eropa. Bek tersebut kini secara luas dianggap sebagai salah satu talenta terbaik di posisinya. Setelah Barcelona dan Real Madrid dilaporkan sama-sama menanyakan ketersediaannya pada musim panas lalu, mantan pemain Sporting CP itu menanggapi spekulasi mengenai kepindahannya ke Barcelona.

Meski masih terikat kontrak di London Utara hingga 2031, kabar yang mengaitkannya dengan Camp Nou terus menguat seiring keinginan tim asuhan Hansi Flick untuk memperkuat opsi di lini pertahanan. Reputasi Porro kini berada di titik tertinggi, terutama setelah peran pentingnya dalam keberhasilan Spanyol di panggung internasional baru-baru ini, yang menjadikannya salah satu pemain paling diminati di bursa transfer.

Berbicara mengenai laporan yang mengaitkannya dengan juara Eropa lima kali tersebut, bek kanan itu mengakui bahwa perhatian semacam itu merupakan sebuah kehormatan. "Ya, tentu saja itu sebuah pujian. Ketika salah satu klub terbaik di dunia tertarik kepada Anda, atau setidaknya begitulah yang mereka katakan, itu selalu menyenangkan karena tentu berarti saya menjalankan tugas dengan baik. Saya harus terus berada di jalur yang sama," katanya kepada SPORT.

Porro juga menanggapi kabar bahwa presiden Barcelona Joan Laporta secara pribadi mengagumi gaya bermainnya. Ia menambahkan: "Saya belum melihatnya. Itu juga pujian darinya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, senang rasanya ketika, misalnya, presiden klub lain yang bukan klub saya menghargai pekerjaan Anda. Itu tentu berarti saya melakukan segala sesuatu dengan baik."

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Komitmen terhadap proyek Tottenham

Meski mendapat perhatian besar dari tanah airnya, Porro tetap fokus pada tanggung jawabnya di Tottenham Hotspur Stadium. Mengenai situasinya saat ini di Inggris, Porro mengatakan: "Sederhana saja, seperti yang sudah saya katakan, saya memiliki kontrak dengan klub saya dan saya sangat bahagia di sana. Saya juga harus menghormati kontrak itu. Tentu saja, begitulah sepakbola: berbagai kabar dan rumor bermunculan, tetapi sekarang saya fokus pada tim nasional, lalu kita lihat nanti."

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Ketika ditanya tentang kesulitan yang dialami Tottenham belakangan ini, ia mengatakan: "Ya, ini sulit. Saya sedih melihat tim saya, yang selalu bersaing di papan atas, berada dalam situasi ini. Namun, semuanya merupakan bagian dari proyek baru. Manajer datang tahun lalu ketika tinggal tujuh pertandingan tersisa. Tahun ini kami tidak memulai dengan cara terbaik, tetapi kami mulai menunjukkan perkembangan yang sedikit lebih positif, dan itu bagus. Semoga kami bisa terus naik."

Ambisi dan hubungan dengan Lamine Yamal

Getty Images

Meski mendapat perhatian besar dari tanah airnya, Porro tetap fokus pada tanggung jawabnya di Tottenham Hotspur Stadium. Mengenai situasinya saat ini di Inggris, Porro mengatakan: "Sederhana saja, seperti yang sudah saya katakan, saya memiliki kontrak dengan klub saya dan saya sangat bahagia di sana. Saya juga harus menghormati kontrak itu. Tentu saja, begitulah sepakbola: berbagai kabar dan rumor bermunculan, tetapi sekarang saya fokus pada tim nasional, lalu kita lihat nanti."

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Ketika ditanya tentang kesulitan yang dialami Tottenham belakangan ini, ia mengatakan: "Ya, ini sulit. Saya sedih melihat tim saya, yang selalu bersaing di papan atas, berada dalam situasi ini. Namun, semuanya merupakan bagian dari proyek baru. Manajer datang tahun lalu ketika tinggal tujuh pertandingan tersisa. Tahun ini kami tidak memulai dengan cara terbaik, tetapi kami mulai menunjukkan perkembangan yang sedikit lebih positif, dan itu bagus. Semoga kami bisa terus naik."