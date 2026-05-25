Peluang Lionel Messi untuk tampil di Piala Dunia keenamnya mungkin terancam setelah penampilan yang mengecewakan

Drama bagi Argentina: Lionel Messi harus keluar lapangan karena cedera saat melawan Philadelphia Union (6-4). Lima belas menit menjelang akhir pertandingan, pemain Argentina itu terpaksa menghentikan pertandingannya. Hal ini terjadi menjelang Piala Dunia.

Pertandingan MLS ini adalah yang terakhir sebelum kompetisi bersiap menyambut Piala Dunia di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Dalam pertandingan yang spektakuler, Inter Miami tertinggal 0-2 dalam waktu sepuluh menit. Tiga menit kemudian, tim tuan rumah memberikan respons. Messi memberikan umpan silang dan Germán Berterame mencetak gol penyeimbang: 1-2.

Philadelphia dengan cepat memperlebar keunggulan. Bruno Damiani mencetak gol menjadi 1-3, sebelum Luis Suárez segera membuat skor menjadi 2-3. Sebelum babak pertama berakhir, Inter Miami bahkan menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Messi memberikan assist keduanya dan mengoper bola kepada Berterame, yang tanpa ragu melepaskan tendangan keras yang menggetarkan jala gawang.

Inter Miami kembali memimpin sebelum babak pertama berakhir. Suárez memanfaatkan kekacauan di lapangan dan mencetak gol: 4-3. Keunggulan itu tak bertahan lama, karena setelah intervensi VAR, Philadelphia mendapat penalti. Milan Iloski mengeksekusi penalti dengan sukses dan menyamakan kedudukan menjadi 4-4.

Messi memegangi hamstringnya 20 menit sebelum pertandingan berakhir dan kemudian meminta untuk diganti. Penyerang asal Argentina itu langsung berjalan ke ruang ganti dengan wajah kecewa. Belum ada informasi mengenai seberapa parah cedera tersebut.

Sepuluh menit sebelum pertandingan berakhir, Suárez melengkapi hat-trick-nya dan Inter Miami tampaknya akan meraih kemenangan dalam pertandingan yang sarat gol ini. Akhirnya, Rodrigo De Paul menentukan skor akhir menjadi 6-4.

Dalam 22 hari lagi, Argentina akan memulai Piala Dunia. Apakah Messi diganti sebagai tindakan pencegahan atau mungkin mengalami cedera serius, masih belum jelas. Semoga Messi, seperti halnya Cristiano Ronaldo, dapat bermain di Piala Dunia keenamnya.