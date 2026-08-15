Peluang Joey Veerman untuk tetap bertahan di PSV musim ini tampaknya kian kecil. Voetbal International mengetahui bahwa Borussia Dortmund, yang sudah lama meminatinya, semakin yakin terhadap gelandang tersebut, yang juga sudah lama ingin hengkang.

Veerman sudah bermain untuk PSV sejak Januari 2022 dan meraih sukses besar bersama klub itu. Dalam tiga musim terakhir, ia menjadi juara Belanda, memenangi Piala KNVB dua kali, serta juga tiga kali merebut Johan Cruyff Schaal.

Veerman, yang kini berusia 27 tahun, dalam musim-musim terakhir tidak menutup-nutupi keinginannya untuk mengambil langkah bagus, tetapi misalnya melihat transfer ke Fenerbahce gagal pada saat-saat terakhir.

Veerman selalu menyatakan preferensinya untuk melanjutkan karier di LaLiga atau Serie A. Namun, dengan Dortmund, ia kini boleh menambahkan satu opsi yang sangat menarik ke dalam daftar calon klub barunya.

Pekan ini sudah terungkap bahwa Dortmund melihat Veerman sebagai opsi serius. Juga menjadi jelas bahwa Veerman dalam kontraknya yang berlaku hingga pertengahan 2028 memiliki klausul yang menentukan bahwa ia bisa pergi dengan nilai sekitar 20 juta euro.

Namun, klausul itu berakhir "sekitar 20 Agustus", menurut VI, sehingga kejelasan soal masa depannya akan segera datang. "Dortmund kini tampaknya sudah yakin pada Veerman, dikonfirmasi oleh beberapa sumber," tulis majalah mingguan itu.

"Minat itu sangat serius. (Pelatih, red.) Niko Kovac telah menyampaikan secara internal keinginannya agar pemain Belanda itu datang memperkuat timnya. Sumber-sumber Jerman melaporkan bahwa pelatih Kroasia itu mencari seorang gelandang yang memiliki senioritas, setelah Dortmund sejauh musim panas ini hanya membeli pemain berusia di bawah 20 tahun."

Dortmund sejauh jendela transfer ini telah memperkuat diri dengan Konstantinos Karetsas (18, KRC Genk), Joane Gadou (19, Red Bull Salzburg), Kauã Prates (18, Cruzeiro), dan Justin Lerma (18, Independiente del Valle).

"Kovac menginginkan seorang playmaker yang bisa langsung tampil. Dan begitulah ia menilai Veerman. Terutama umpan-umpan Veerman, yang dengan tendangannya bisa melayani para pelari cepat di lini depan Dortmund, merupakan salah satu nilai plus terbesar."

Situasi bola mati Veerman juga dilihat sebagai nilai plus besar oleh klub top Jerman tersebut. Selain itu, aspek-aspek defensif yang lebih lemah dalam permainannya dapat ditutupi oleh tiga bek tengah dalam sistem Kovac.

"Selain Kovac, direktur olahraga Nils-Ole Book juga merupakan penggemar besar Veerman. Keduanya kini telah menyatakan secara internal bahwa mereka mendukung untuk membawa pemain Belanda itu ke Signal Iduna Park," demikian Voetbal International.

Pada Sabtu, di sekitar laga uji coba melawan AS Roma, klub kemungkinan akan kembali membahas topik 'Veerman'. Jika direktur Lars Ricken juga memberi lampu hijau, klub juga harus bisa meyakinkan Veerman. Pemain PSV itu akan menjadi starter melawan Excelsior pada Sabtu.