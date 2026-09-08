Tiga kekalahan beruntun (Torino menang 2-1 di Franchi) membuat Fabio Grosso kehilangan pekerjaannya (pemecatan pertama musim ini di Serie A) dan membuat odds degradasi Fiorentina anjlok. Debakel mengejutkan itu memang, dalam hitungan hari, turun dari 66,00 menjadi 15,00 di Betflag. Tugas pelatih baru Paolo Vanoli, pahlawan keselamatan musim lalu, adalah membawa tim Tuscany itu kembali ke perairan yang lebih tenang. Hasil imbang 1-1 di Tardini antara Parma dan Monza membuka keran poin bagi kedua tim, tetapi tidak cukup bagi pasukan Ivan Juric untuk meninggalkan status sebagai kandidat nomor satu degradasi dalam odds para bandar.





Klub Lombardy itu untuk turun ke Serie B musim depan memang dipasang di angka 1,43 di William Hill, berbanding 1,30 pekan lalu. Sementara itu, tim kuning-biru disebut berada di 2,00 kali lipat taruhan. Kemenangan Frosinone dalam duel perebutan keselamatan lainnya, melawan Venezia, justru memberi lompatan penting di papan odds, dari 1,60 menjadi 2,15, bagi tim asuhan Massimiliano Alvini. Namun tim Veneto itu membayar harga rendah dalam odds, turun dari 2,15 menjadi 2,00. Situasi Lecce asuhan Eusebio Di Francesco kurang tenang, terlihat di angka 1,75, setelah kalah di markas Cagliari (1-0) yang mengangkat klub Sardinia itu dari 4,00 menjadi 4,75. Masih dengan 0 poin di klasemen, Genoa asuhan Daniele De Rossi, dikalahkan Como 4-1 di Marassi dan kini kian berisiko setelah angkanya berubah dari 4,50 menjadi 3,50.