Peluang emas menanti PSV: winger incaran menolak tawaran jutaan dari Arab Saudi

PSV memiliki peluang serius untuk memboyong Giorgi Tsitaishvili, demikian dilaporkan jurnalis transfer Italia Rudy Galetti. Winger berusia 25 tahun itu berstatus bebas transfer setelah hengkang dari Dinamo Kiev.

Saat ini, pelatih Peter Bosz memiliki cukup banyak opsi di sektor sayap. Dengan Ruben van Bommel dan Couhaib Driouech, ia memiliki dua winger kiri dalam skuad, sementara Dennis Man dan Esmir Bajraktarevic bisa bermain di sisi kanan. Selain itu, Ivan Perisic bisa tampil di kedua sisi.

Meski begitu, mereka tetap mencari tambahan kekuatan. Hal itu kemungkinan berkaitan dengan Van Bommel yang sedang kembali dari cedera atau potensi kepergian Perisic. Kroasia berusia 37 tahun itu tidak merahasiakan keinginannya untuk kembali ke klub lamanya, Inter.

Tsitaishvili adalah winger serbabisa yang mampu bermain baik dari sisi kiri maupun kanan. Pemain internasional Georgia itu dikenal lewat kecepatan, dribel, dan permainan direct-nya, di mana ia gemar menantang lawan dalam situasi satu lawan satu. Berkat kemampuannya menggunakan kedua kaki, ia juga bisa dimainkan di kedua sisi lapangan.

Penyerang berusia 25 tahun itu menimba ilmu di Dinamo Kiev, tetapi dalam beberapa tahun terakhir bermain sebagai pemain pinjaman untuk berbagai klub. Musim lalu ia mencatatkan 35 penampilan untuk FC Metz, dengan torehan 3 gol dan 2 assist. Karena kontraknya habis musim panas ini, Tsitaishvili bisa direkrut secara gratis.

PSV ingin memanfaatkan situasi itu. Menurut Galetti, klub asal Eindhoven itu, bersama Freiburg, berada di posisi terdepan. Tsitaishvili sendiri belum mengambil keputusan apa pun.

Namun, ia sudah menegaskan bahwa setidaknya ia tidak akan pindah ke Arab Saudi. Sang penyerang mengantongi tawaran yang sangat menggiurkan dari Al Taawoun, tetapi menolak uang jutaan dari Timur Tengah. Ia bersikeras ingin tetap bermain di Eropa.