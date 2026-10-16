Peluang emas: El Clasico jadi senjata Diomande untuk menyingkirkan Vinicius dari rencana Mourinho

Real Madrid dihadapkan pada proses pemilihan baru untuk mengisi posisi sayap kiri, menyusul sanksi 4 pertandingan yang menimpa Vinicius Junior, sehingga memberikan Yan Diomande peluang emas untuk membuktikan dirinya layak tampil sebagai starter.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Diomande menjadi kandidat utama untuk mengisi posisi tersebut, setelah ia memang sudah mulai merebut sorotan dari Vinicius, bahkan sebelum insiden kontroversial yang memperlihatkan bintang Brasil itu menjambak rambut Salisu, pemain Villarreal, dengan cara yang mengejutkan.

Kini, dengan jalan yang terbuka di depannya, Diomande memiliki kesempatan untuk menegaskan kelayakannya bermain di posisi sayap kiri yang menjadi favoritnya, serta mulai membuktikan bahwa nilai yang dibayarkan Real Madrid untuk mendatangkannya, yakni 146 juta euro, memang pantas.

Hingga saat ini, pemain berusia 19 tahun itu telah mencetak satu gol dan satu assist, namun menit bermainnya terus meningkat secara bertahap, sampai-sampai banyak suara mulai menuntut agar ia diberi tempat di susunan pemain inti menggantikan Vinicius.

El Clasico: Kesempatan ideal untuk membuktikan diri

Atas dasar itu, dengan harapan ia mendapatkan menit bermain lebih banyak dari yang diperkirakan, kecuali terjadi perkembangan yang menghalanginya, laga El Clasico melawan Barcelona yang dijadwalkan pada 25 Oktober di Stadion Camp Nou akan menjadi kesempatan ideal bagi Diomande untuk menunjukkan kemampuan dan membuktikan kualitasnya, selain pertandingan-pertandingan lain yang menantinya melawan Sevilla, Racing, dan Valencia.

Dengan demikian, perhitungan Real Madrid pun memasuki fase baru dalam hal pilihan, namun keputusan di sini bukan diambil oleh para pendukung, melainkan oleh Mourinho, yang harus menentukan sikapnya.



