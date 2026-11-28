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Media Spanyol Defensa Central melontarkan kritik keras kepada Brahim Diaz setelah Real Madrid kalah 1-2 dari Deportivo Alaves. Pemain asal Maroko itu tampil tumpul sepanjang babak pertama, padahal laga tersebut menjadi kesempatan yang ia harapkan untuk membuktikan diri layak mendapat peran lebih besar dalam rencana pelatih Jose Mourinho. Namun, penampilannya tidak cukup meyakinkan staf pelatih untuk mempertahankannya di lapangan.

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Menurut media tersebut, Mourinho memberi Brahim Diaz kesempatan tampil sebagai starter di lini serang bersama Vinicius Junior dan Kylian Mbappe, sementara Yan Diomande disimpan di bangku cadangan. Akan tetapi, sang pemain tidak memanfaatkan kepercayaan tersebut. Ia jauh dari kontribusi ofensif yang diharapkan darinya dan akhirnya ditarik keluar saat babak kedua dimulai.

Media tersebut menambahkan bahwa Diaz bermain selama 45 menit tanpa sekali pun melepaskan tembakan ke gawang, meski ditempatkan di posisi depan dalam lini serang Los Blancos. Ia juga hanya menuntaskan dua dribel sukses dari empat percobaan, dengan tingkat keberhasilan 50%, tanpa ada aksi individunya yang berbuah peluang nyata untuk mengancam gawang Alaves.

Media itu juga menyoroti statistik sang pemain selama berada di lapangan. Ia tercatat menyentuh bola sebanyak 37 kali dan kehilangan bola dalam delapan kesempatan, ditambah dua sentuhan buruk. Total jarak yang ia tempuh saat membawa bola mencapai 46,5 meter melalui lima percobaan menggiring bola ke depan, dan ia juga memperoleh satu pelanggaran.

Menurut media tersebut, statistik ini mencerminkan penampilan yang kurang konsisten dan tidak memiliki efektivitas yang dituntut dari seorang pemain di lini serang Real Madrid.

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Defensa Central menilai kelemahan paling mencolok dalam penampilan Brahim Diaz adalah minimnya kehadiran di depan gawang. Ia tidak mampu mengubah pergerakan dan dribelnya menjadi ancaman serangan, serta gagal memanfaatkan keberadaannya di samping Mbappe dan Vinicius untuk menciptakan peluang atau mendekati kotak penalti secara berbahaya. Alhasil, dua dribel suksesnya menjadi hal paling menonjol yang ia tunjukkan sepanjang babak pertama.

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Keputusan Mourinho mengganti Diaz saat jeda menjadi tanda jelas ketidakpuasannya terhadap performa sang pemain. Ia memasukkan Bernardo Silva dan Yan Diomande untuk menggantikan pemain asal Maroko itu dan Aurelien Tchouameni, dalam upaya menghidupkan serangan Real Madrid yang tertinggal 0-1 di akhir babak pertama.

Media tersebut menutup laporannya dengan menyebut penampilan Brahim Diaz sebagai kesempatan yang terbuang untuk memperkuat posisinya dalam skuad Mourinho. Mereka menegaskan bahwa apa yang ia tunjukkan belum cukup untuk menuntut peran lebih besar di lini serang Real Madrid, terlebih di tengah persaingan ketat untuk posisi depan.

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Dengan demikian, sang pemain meninggalkan laga melawan Alaves tanpa kontribusi ofensif yang berarti, di saat ia justru perlu memanfaatkan kepercayaan pelatihnya untuk membuktikan kemampuannya merebut tempat utama di tim.