Barcelona mulai bergerak lebih awal untuk bersiap menghadapi bursa transfer musim dingin, demi memperkuat lini pertahanan mereka dengan satu kesepakatan yang memberi tim solusi tambahan selama paruh kedua musim, di tengah keinginan Hansi Flick dan manajemen olahraga untuk merekrut seorang bek tengah atau bek serbaguna.

Namun, perampungan langkah ini mungkin terlebih dahulu bergantung pada kepergian salah satu pemain tim, setelah klub memasukkan Alejandro Balde ke dalam daftar nama yang berpeluang hengkang.

Menurut yang diungkapkan surat kabar Spanyol "Sport", Barcelona tidak keberatan dengan kepergian bek kiri tersebut pada Januari mendatang, setelah perannya menurun di bawah kepemimpinan Flick, dan ia tidak mampu memanfaatkan badai cedera yang menerpa tim untuk mendapatkan kesempatan bermain yang lebih besar.

Balde sempat hampir meninggalkan klub pada musim panas lalu, tetapi ia memilih bertahan dengan harapan dapat merebut kembali tempatnya, sebelum peluang kepergiannya kian meningkat seiring dengan terus menjauhnya ia dari susunan utama.

Barcelona menyambut baik gagasan menjual pemain itu secara permanen, dan menargetkan nilai yang tidak kurang dari 40 juta euro, dengan berpijak pada usianya yang masih muda serta tingginya permintaan untuk posisi bek kiri di bursa transfer.

Klub juga telah memberitahu agen pemain, Jorge Mendes, bahwa transfer permanen merupakan opsi yang mereka utamakan, dengan kemungkinan menerima peminjaman jika disertai klausul yang mewajibkan klub peminjam membelinya di akhir musim.

Mendes saat ini sedang menjajaki peluang kepindahan kliennya, setelah ia melakukan kontak dengan klub-klub di Italia, Inggris, dan Jerman, tanpa minat tersebut hingga kini berubah menjadi tawaran resmi.

Barcelona menanti persetujuan Balde untuk hengkang, karena mereka menilai bahwa penentuan sikapnya secara dini akan membantu mempercepat negosiasi dan memperjelas rencana mereka selama bursa transfer musim dingin.

Di Italia, nama Juventus dan Roma mencuat di antara klub-klub yang berminat merekrut pemain tersebut, tetapi kendalanya adalah pergerakan mereka berkisar pada peminjaman, tanpa kesiapan yang jelas untuk mengajukan tawaran pembelian permanen dengan nilai yang diminta Barcelona, selain bahwa gaji Balde mungkin menjadi beban bagi klub-klub Italia.

Sebaliknya, klub-klub Inggris tampak lebih mampu memenuhi tuntutan finansial Barcelona, setelah Manchester United dan Chelsea menunjukkan minat terhadap situasi pemain tersebut.

United tengah mencari solusi atas persoalan di posisi bek kiri, di tengah masalah fisik yang dialami Luke Shaw dan Patrick Dorgu, sementara Chelsea mempertimbangkan untuk memperkuat sisi kiri setelah perubahan yang terjadi di posisi ini.

Barcelona berharap kesepakatan Balde dapat berkontribusi menyediakan sumber daya finansial yang diperlukan untuk bergerak menuju perekrutan bek baru, sehingga memberi Flick pilihan yang lebih luas di lini belakang, dan membantu klub mengamankan kelanjutan Jules Koundé dalam proyek pertahanan mereka.