Krisis terbaru yang dialami Barcelona justru berbuah keuntungan bagi seorang pemain tim yang sempat nyaris hengkang dari klub Catalan tersebut, karena kini ia mendapat kesempatan baru untuk membuktikan diri dan tampil dengan wajah yang berbeda.

Barcelona kembali menerima pukulan sebelum melanjutkan perjalanannya di La Liga, setelah dipastikan absennya pemain mereka, Xavi Espart, selama hampir tujuh pekan akibat cedera di pergelangan kaki kanannya dalam laga menghadapi Real Madrid di El Clasico, yang berakhir dengan kemenangan tim Kerajaan dengan skor 2-1.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Alejandro Balde (23 tahun) akan mendapatkan kesempatan kedua, setelah cedera Espart dan absennya dalam waktu yang lama.

Balde sempat tersingkir dari rencana pelatih Hansi Flick pada musim panas lalu, tetapi jebolan akademi Barcelona itu mengabaikan tawaran dari Manchester United dan klub lainnya demi meraih kesuksesan bersama tim.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Sebelum dimulainya pekan pertama, sang pelatih memberi peringatan dalam konferensi pers dengan mengatakan: "Saya berbicara dengan Alejandro Balde pagi ini. Saya rasa dia belum sepenuhnya siap, dan dia tidak ada di sini, jadi saya memutuskan untuk menahannya di Barcelona." Ia menambahkan: "Saya memintanya untuk memikirkan hal itu dan menjernihkan pikirannya. Kami akan berbicara lagi besok."

Setelah berlalu sepuluh pekan, dengan absennya Xavi Espart dan Eric Garcia, serta masih adanya keraguan seputar keikutsertaan Jules Kounde - yang kembali berlatih terpisah dari grup kemarin - Flick mungkin akan memberinya kesempatan lain.

Sang pelatih sebelumnya sudah menurunkannya dalam El Clasico, begitu Espart jatuh cedera setelah berbenturan dengan Tchouameni setengah jam setelah pertandingan dimulai, dan ia mungkin akan memulai sebagai starter pada Sabtu mendatang melawan Alaves.

5 bulan absen dari susunan pemain inti

Jika ikut bermain, Balde mungkin akan merebut kembali tempatnya di susunan pemain inti setelah absen selama lebih dari lima bulan, dengan berpindahnya Cancelo ke sisi kanan, atau bisa jadi Bryan Farinas yang menggantikannya.

Terakhir kali pemain muda Barcelona itu tampil sebagai starter adalah pada 23 Mei, dalam pertandingan terakhir Barcelona di La Liga di Stadion Mestalla, setelah gelar juara sebenarnya sudah dipastikan.

Barcelona kalah dengan skor 3-1, dan Balde bermain penuh di pertandingan itu. Sejak saat itu, di La Liga, Balde tidak dimasukkan ke dalam susunan tim pada pekan pertama, dan tetap menjadi cadangan dalam tujuh pertandingan tanpa bermain satu menit pun. Sebelum ia bermain 60 menit penuh melawan Real Madrid pada Minggu lalu.

Balde hanya bermain 12 menit dalam kemenangan telak 7-2 atas Racing Santander di Stadion Camp Nou, ditambah 16 menit di Stadion Parc des Princes di Paris melawan Paris Saint-Germain.

Masa depannya menjelang bursa transfer musim dingin mendatang masih belum jelas, tetapi jika ada peluang apa pun untuk mengubah situasinya, hal itu bergantung pada kembalinya ia ke level terbaiknya melawan Alaves pada Sabtu mendatang, serta upaya untuk meyakinkan Flick sekali lagi agar mempertahankannya.