Pelatih kepala Al Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, telah menetapkan pilihannya pada pemain yang akan menggantikan gelandang asal Kolombia, Richard Rios, di lini tengah saat menghadapi Al Ain dari Uni Emirat Arab dalam Liga Champions Asia Elite.

Al Ittihad akan menjamu Al Ain, lusa, Senin, di Stadion Al Inma di Jeddah, pada pekan keempat fase liga turnamen Asia tersebut.

Surat kabar Saudi "Arriyadiyah" menyebutkan bahwa Wissing memutuskan untuk menurunkan pemain asal Senegal, Dion Lopy, di lini tengah guna menggantikan Richard Rios yang saat ini tengah mengalami cedera.

Rios mengalami cedera pada sendi kaki kiri, hanya 8 menit setelah dimulainya pertandingan melawan Abha, kemarin Jumat, pada pekan kedua belas Liga Roshn, sehingga dipastikan absen dari pertandingan melawan Al Ain.

Pertandingan berikutnya ITT AFC Champions League Elite 13.15 ALA

Menurut surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat", absennya juga akan berlanjut hingga mencakup laga melawan Neom, Jumat mendatang, pada pekan ketiga belas Liga Roshn Saudi.

Absennya Rios akan menjadi penyelamat bagi Dion Lopy, yang belakangan ini tiba-tiba menjauh dari skuad inti, setelah sebelumnya menjadi salah satu elemen penting bagi pelatih Jerman itu di awal musim.

Lopy akan bermain di samping Mukhtar Ali di lini tengah, dengan ditemani bintang asal Aljazair, Houssem Aouar, yang mengemban tugas yang lebih condong ke arah menyerang.

Al Ittihad menjalani pertandingan ini demi meraih kemenangan kedua secara beruntun, di mana mereka telah memenangi satu pertandingan, kalah di satu lainnya, dan imbang di pertandingan ketiga, sehingga menempati peringkat kedelapan grup Barat dengan 4 poin.

Sebaliknya, Al Ain tampil dengan musim yang luar biasa, di mana mereka memuncaki grup Barat dengan nilai sempurna (9 poin), yang diraih dari kemenangan di tiga pertandingan pertama mereka, termasuk kemenangan bersejarah atas Al Nassr dengan skor 4-0 pada pekan pertama.