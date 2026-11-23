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Pelatih kepala Al Ahly asal Maroko, Hussein Ammouta, kini di ambang meninggalkan jabatannya setelah kalah 0-2 dari Pyramids dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Senin malam dalam lanjutan pekan kesembilan Liga Primer Mesir.

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Al Ahly tampil tanpa identitas yang jelas maupun semangat juang sepanjang 90 menit pertandingan , sementara Pyramids mendominasi laga sepenuhnya dan berhasil memanfaatkan keunggulannya untuk meraih kemenangan penting yang memperkokoh posisinya di puncak klasemen Liga Mesir.

Pyramids kini mengoleksi 27 poin di peringkat pertama dengan catatan sempurna, sekaligus memperlebar jarak dengan Al Ahly yang berada di peringkat ketiga menjadi tujuh poin. Hasil ini membuat tekanan terhadap staf kepelatihan Al Ahly semakin besar.

Jurnalis Ibrahim Fayek mengungkapkan bahwa kepergian Ammouta nyaris pasti, dengan peluang mencapai 99 persen, menyusul kekalahan dari Pyramids yang menguasai jalannya pertandingan dan sukses memenangi duel tersebut.

Dalam programnya, "El Kora ma'a Fayek", Ibrahim Fayek menyebut keputusan mengenai kepergian Hussein Ammouta dari kursi pelatih Al Ahly diperkirakan akan keluar dalam beberapa jam ke depan, setelah kecenderungan di internal klub mengarah pada pengakhiran kiprah pelatih asal Maroko yang mulai menjabat pada awal musim ini tersebut.

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Sang jurnalis menambahkan bahwa pengganti terkuat Ammouta adalah pelatih asal Mesir. Saat ini, empat nama kandidat tengah ditimbang untuk mengemban tanggung jawab pada periode mendatang, sebagai upaya menata ulang tim dan segera memperbaiki arah.

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Daftar kandidat tersebut mencakup Hossam El Badry, Mohamed Shawky, Sami Komsan, serta Emad El Nahhas. Salah satu dari mereka akan dipilih untuk menukangi Al Ahly setelah kepergian pelatih asal Maroko itu, seperti diungkapkan Ibrahim Fayek.

Fayek menjelaskan bahwa perubahan yang dinantikan tidak akan menyentuh seluruh anggota staf teknis dan manajemen. Wael Gomaa akan tetap menjalankan tugasnya sebagai direktur sepak bola, sementara Yasser Radwan akan tetap menjabat sebagai pelatih umum bersama staf kepelatihan yang baru.

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Perkembangan ini muncul setelah kekalahan telak dari Pyramids, yang dampaknya tidak hanya berupa hilangnya tiga poin dalam perburuan gelar liga, tetapi juga kembali memunculkan pertanyaan mengenai performa dan karakter Al Ahly, yang kini tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen.

Menurut Ibrahim Fayek, beberapa jam ke depan bisa saja diwarnai pengumuman resmi tentang berakhirnya perjalanan Ammouta bersama Al Ahly, sekaligus dimulainya babak baru di bawah arahan pelatih asal Mesir, di tengah penantian soal siapa sosok yang akan dipilih.

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Dewan direksi Al Ahly yang dipimpin Mahmoud El Khatib khawatir skenario bencana musim lalu akan terulang. Saat itu, Al Ahly hanya mampu meraih gelar Piala Super Mesir, pulang dengan tangan hampa di seluruh kompetisi lainnya, serta finis di peringkat ketiga Liga Mesir.