Pelatih asal Cile, Manuel Pellegrini, yang menangani Real Betis, menegaskan bahwa timnya meraih kemenangan atas Real Madrid berkat memanfaatkan peluang mencetak gol yang tersedia, seraya menekankan bahwa faktor wasit tidak memiliki pengaruh apa pun terhadap hasil pertandingan.

Pelatih Betis itu menolak klaim Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, yang menyebut bahwa timnya hanya bermain untuk hasil imbang atau bahwa wasit menjadi penentu dalam laga tersebut, seraya menyatakan bahwa Betis memasuki pertandingan dengan tujuan meraih kemenangan sejak menit pertama.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Pellegrini berbicara tentang ringkasan pertandingan dengan mengatakan: "Tim tampil untuk menang sejak menit pertama menghadapi lawan besar, dan tentu saja itu adalah hal yang sulit. Pada babak kedua kami lebih menguasai bola, dan mereka datang melalui bola-bola mati yang diselamatkan oleh Alvaro Valles, tetapi kamilah yang mencetak gol. Mungkin hasil imbang akan menjadi hasil yang adil, tetapi kami menuntaskan peluang yang tersedia bagi kami dan mereka tidak melakukannya."

Mengenai cara menghadapi pekan yang sulit, pelatih Real Betis itu menjelaskan: "Saya menyampaikan kepada para pemain pesan yang sama yang saya ulangi sepanjang tujuh tahun terakhir. Sepak bola hanya memberimu 24 jam untuk menikmati kemenangan dan meratapi kekalahan. Kami harus memahami apa yang terjadi menghadapi Levante, melakukan otokritik yang baik, dan setelah 24 jam kami kembali yakin dengan apa yang kami lakukan."

Pellegrini mengomentari pulihnya keseimbangan tim dengan mengatakan: "Saya yakin bahwa kami akan menunjukkan reaksi karena saya melihat hal itu sejak tujuh tahun lalu. Kami tidak terlena oleh kemenangan dan tidak menyiksa diri karena kekalahan. Ambisi selalu tetap sama meski ada kegagalan, dan sulit bagi kami untuk mengalami dua kegagalan beruntun."

Direktur teknik Betis itu menyinggung soal pergantian pemain selama laga dengan menjelaskan: "Performa individu adalah yang membuat pergantian pemain menjadi sukses. Kelelahan mulai tampak akibat cuaca panas dan saya rasa penyegaran di lini tengah adalah hal yang baik, tetapi para pemainlah yang membuat pergantian menjadi baik atau buruk. Dan para pemain yang tampil masuk ke dalam pertandingan dengan konsentrasi yang sangat tajam."

Mengenai cara menghadapi sisi pertahanan menghadapi lawan, Pellegrini menambahkan: "Real Madrid memiliki para pemain dengan kekuatan besar dalam duel udara, tetapi kami juga mencetak gol dari bola mati."

Pellegrini menutup pernyataannya dengan berbicara tentang kinerja wasit, dengan mengatakan: "Saya tidak berpikir ada pengaruh apa pun dari faktor wasit, dan saya tidak berpikir ada keputusan-keputusan menentukan yang memengaruhi hasil. Kami menang karena kami memanfaatkan peluang dan mereka tidak melakukannya."



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