Pelatihnya sendiri melontarkan kritik pedas kepada De Bruyne: 'Napoli tidak boleh lagi merekrut pemain yang...'

Kevin De Bruyne melontarkan kritik tajam terhadap Antonio Conte, namun pernyataan tersebut tidak luput dari perhatian. Cristian Stellini, yang selama bertahun-tahun menjadi asisten tetap pelatih asal Italia itu, menanggapi dengan keras serangan verbal yang dilontarkan gelandang Napoli tersebut.

De Bruyne mengatakan dalam wawancara dengan Het Nieuwsblad bahwa ia tidak terlalu keberatan dengan kepergian Conte dari Napoli. Menurut sang playmaker, visinya tentang sepak bola sering bertentangan dengan sang pelatih, sehingga ia tidak pernah merasa sepenuhnya nyaman dalam sistem tersebut.

“Ya, bagi saya, kepergian Conte adalah hal yang baik,” kata De Bruyne. “Sudah sulit bekerja dengan Conte. Dia memiliki visi yang berbeda dari saya, dan saya tidak perlu mengelak dari hal itu.” Pemain asal Belgia itu juga menyoroti gaya bermain defensif yang menurutnya diterapkan Napoli sepanjang musim.

Menurut De Bruyne, Napoli sering bermain dengan formasi 5-4-1 dan tim tersebut sering kali terlalu mundur ke wilayah pertahanan sendiri. Selain itu, ia menyatakan bahwa produksi golnya mengecewakan.

Pernyataan De Bruyne membuat Stellini kesal. Pria Italia berusia 52 tahun itu, yang pernah menjadi asisten Conte di Napoli, Tottenham Hotspur, dan Inter, melontarkan kritik pedas kepada gelandang berpengalaman tersebut.

“Mungkin Napoli tidak perlu merekrut pemain berusia 33 tahun yang lebih mementingkan permainan indah daripada hasil tim,” kata Stellini, yang harus hengkang bersama Conte dari Napoli, kepada Corriere dello Sport.

Stellini mengkritik sikap De Bruyne. “Jika seorang pemain dengan pengalaman sebanyak itu didatangkan, setidaknya mereka harus menjadi teladan antusiasme dan sikap positif bagi para pemain muda,” kata Stellini.

“Dia tidak pernah menunjukkan kegembiraan atau antusiasme,” kata Stellini. “Saya harap di masa depan dia bermain di tim yang lebih sesuai dengan visinya.”

Stellini juga membandingkannya dengan Luka Modric, pemain berpengalaman lain yang bergabung dengan Serie A musim panas lalu. Asisten pelatih tersebut mengaku terkesan dengan cara pemain Kroasia berpengalaman itu menunjukkan dirinya di AC Milan.

“Saya terkesan dengan cara Modric beradaptasi di Milan. Dia memimpin rekan-rekannya dengan kepemimpinan dan antusiasme, sementara bermain di tim yang juga mengutamakan sepak bola pragmatis untuk meraih hasil,” kata Stellini.