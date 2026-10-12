Moamen Gamal — pelatih kepala tim utama sepak bola klub Mesir, Zamalek — bersiap menjalani operasi darurat dalam beberapa jam ke depan akibat nyeri punggung yang telah dideritanya sejak beberapa waktu lalu, menyusul kekalahan timnya dari Al Ahly dalam laga puncak Liga Premier Mesir.

Putra pelatih tersebut mengungkapkan bahwa ayahnya akan menjalani operasi, sekaligus meminta para pengikutnya untuk mendoakan kesembuhannya.

Ia menulis melalui akun resminya di "Facebook": "Saya mohon doa kalian untuk ayah saya. Ia akan menjalani operasi darurat untuk mengatasi nyeri punggung yang dideritanya sejak beberapa waktu lalu. Saya memohon kepada Allah agar memberinya kesembuhan segera serta kesehatan dan kebugaran yang sempurna. Jangan lupakan ia dalam doa-doa baik kalian."

Dalam konteks yang sama, istri Moamen Gamal menyampaikan pesan mengharukan melalui akun resminya, yang di dalamnya ia mengungkapkan kekhawatirannya atas kondisi kesehatan suaminya, dengan berkata: "Semoga Tuhan menenangkan hati kami tentang keadaanmu. Dunia ini tak sebanding denganmu, sayangku."

Perkembangan ini terjadi setelah Zamalek kalah dari rival tradisionalnya, Al Ahly, dengan dua gol tanpa balas dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Minggu malam, 11 Oktober, di Stadion Internasional Kairo, dalam rangkaian pekan keenam Liga Premier Mesir. Dengan demikian, tim berjuluk Si Putih itu menerima kekalahan pertamanya di kompetisi tersebut musim ini.

Fokus Zamalek kini beralih ke agenda kontinental berikutnya, karena mereka bersiap menghadapi Rwanda Army FC pada hari Jumat, dalam leg pertama babak 32 besar Liga Champions Afrika, di tengah penantian atas kondisi Moamen Gamal setelah menjalani operasi.