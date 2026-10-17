"Pelatih yang membingungkan": Mantan presiden Al Hilal menuntut Inzaghi pergi

Pangeran Abdullah bin Musaid, mantan presiden klub Al Hilal, meminta pelatih asal Italia Simone Inzaghi meninggalkan jabatannya sebagai direktur teknik tim utama setelah musim ini berakhir.

Pangeran Abdullah bin Musaid mengatakan dalam pernyataannya kepada kanal "Thmanyah": "Sulit bagi siapa pun di luar sistem Al Hilal untuk menilai Inzaghi, terutama karena dia baru bersama tim selama satu setengah musim."

Dia menambahkan: "Tetapi ada pepatah Amerika yang berbunyi (musuh terbesar dari kehebatan adalah menjadi sangat baik). Jadi jika Anda mengontrak pelatih yang buruk, Anda akan segera menggantinya, tetapi jika dia baik atau sangat baik, dia akan menghalangi Anda menjadi tim yang hebat, karena Anda akan bingung soal apakah dia harus dilanjutkan atau tidak."

Dia melanjutkan: "Saya tidak mengatakan Inzaghi seperti itu, tetapi situasi tim bersamanya membingungkan. Hasil-hasilnya tidak buruk, tetapi tim tidak tampil dengan sangat baik, dan tidak seperti yang biasa disaksikan para suporter Al Hilal."

Pertandingan berikutnya HIL Saudi Pro League 14.00 ALH

Dia pun bertanya: "Apakah penyebabnya adalah klub-klub lain yang levelnya meningkat lebih besar, atau karena dia meminta beberapa hal yang tidak terwujud?"

Dia menutup: "Secara pribadi, saya berharap Inzaghi bertahan hingga akhir musim ini, kemudian Al Hilal mengontrak pelatih lain pada musim depan."

Perlu diingat bahwa Inzaghi menangani Al Hilal sejak Juni 2025, dan bersamanya hanya meraih satu gelar, yaitu Piala Penjaga Dua Masjid Suci, sementara dia kehilangan Liga Roshn yang jatuh ke tangan Al Nassr, serta tersingkir dari Liga Champions Asia Elite pada babak perempat belas besar.

Sementara pada musim ini, Al Hilal menempati peringkat kedua di tabel klasemen Liga Arab Saudi, tertinggal satu poin di belakang Al Qadsiah yang telah memainkan satu laga lebih banyak. Al Hilal juga meraih nilai penuh dalam dua pekan pertama Liga Champions Asia Elite.