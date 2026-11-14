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Werder Bremen secara resmi menyatakan ketertarikan untuk mengikat penyerang timnas Jerman Niclas Fullkrug dalam jangka panjang. Penyerang veteran itu saat ini tampil tajam selama masa peminjamannya kembali di Bundesliga setelah menjalani periode sulit di Inggris.

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Thioune tegaskan minat mempermanenkan Fullkrug

Pelatih kepala Bremen Daniel Thioune tidak menutupi keinginannya untuk mempertahankan Fullkrug di Weserstadion setelah musim ini berakhir. Penyerang berusia 33 tahun itu tampil luar biasa sejak kembali ke klub dengan status pinjaman, menghidupkan kembali lini serang yang kesulitan tampil konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Thioune yakin semua pihak di klub ingin kerja sama tersebut berlanjut jauh ke masa depan.

Dampak Fullkrug langsung terasa dan tak terbantahkan. Dengan sembilan gol dalam sembilan penampilan pertamanya musim ini, ia kini memuncaki daftar pencetak gol Bundesliga. “Saya pikir keinginan itu sudah disampaikan oleh semua pihak,” kata pelatih Werder tersebut dalam wawancara dengan Transfermarkt.de, seperti dilaporkan oleh Sky Germany. “Kami sebagai klub, saya sebagai pelatih, dan Niclas sendiri sangat tertarik untuk terus bekerja sama setelah musim panas.”

Faktor West Ham United

Meski keinginan Bremen sudah jelas, situasinya rumit karena Fullkrug masih terikat kontrak dengan West Ham United. Penyerang itu pindah dari Borussia Dortmund ke London Stadium pada 2024 dengan biaya transfer sebesar €27 juta. Namun, status West Ham yang kini bermain di divisi kedua Inggris telah mengubah dinamika masa depannya. Kesepakatan permanen apa pun akan membutuhkan persetujuan yang rumit di antara ketiga pihak yang terlibat.

Thioune mengakui masih ada sejumlah kendala, terutama terkait aspek keuangan dari potensi transfer tersebut. Ia mengatakan kesediaan klub Inggris itu untuk menjual serta kemampuan finansial semua pihak yang terlibat akan menentukan hasilnya. “Apa yang mereka inginkan, apa yang siap dan mampu mereka lakukan? Kami juga harus jujur: Apa yang mampu kami lakukan, dan apa yang siap dilakukan Niclas?” tanya sang pelatih ketika membahas langkah-langkah untuk mewujudkan transfer itu.

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Pimpinan Bremen tetap optimistis

Terlepas dari keterbatasan finansial yang kerap dihadapi klub-klub Bundesliga, pimpinan Bremen tetap optimistis meski berhati-hati. Direktur olahraga Clemens Fritz dan direktur pelaksana Klaus Filbry sebelumnya sama-sama menyatakan dukungan terhadap transfer permanen. Filbry menegaskan bahwa meski West Ham memiliki posisi tawar yang kuat sebagai klub pemilik Fullkrug, keputusan akhir bisa dipengaruhi berbagai faktor olahraga, termasuk posisi di klasemen liga.

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“Tentu saja, masih ada pihak ketiga yang penting, yaitu West Ham. Divisi tempat klub bermain juga pada akhirnya berperan. Namun, saya tetap optimistis, meski berhati-hati, bahwa perekrutan itu pada akhirnya bisa terwujud,” kata Filbry kepada Bild.

Keputusan memulangkan sang pahlawan terbukti tepat

Keputusan membawa Fullkrug kembali ke Bremen merupakan risiko yang diperhitungkan dan terbukti sangat menguntungkan bagi jajaran pimpinan klub. Thioune mengenang tanggapan awal terhadap transfer itu. Menurutnya, gagasan untuk kembali merekrut penyerang tim nasional tersebut “tidak disambut antusias oleh semua pihak” saat pertama kali diajukan. Namun, produktivitas gol sang penyerang yang luar biasa dengan cepat mengubah opini publik menjadi berpihak kepadanya.

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Sang pelatih menutup pernyataannya dengan memuji strategi perekrutan klub, khususnya upaya direktur olahraga dalam mewujudkan kepindahan dengan status pinjaman itu. Thioune mengatakan penampilan sang penyerang saat ini menunjukkan “bahwa Clemens Fritz telah mengambil keputusan yang sepenuhnya tepat.”