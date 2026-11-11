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Pelatih Wales Craig Bellamy memuji pesatnya perkembangan penyerang Liverpool Lewis Koumas dan membandingkan pemain muda itu dengan legenda Amerika Selatan Carlos Tevez. Menjelang laga krusial UEFA Nations League melawan Norwegia, Bellamy mengakui bahwa energi pemain berusia 21 tahun itu menular dan membawa perubahan besar bagi skuad nasional.

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Disamakan dengan ikon Liga Primer

Koumas menjalani musim terobosannya dengan gemilang di bawah asuhan Andoni Iraola di Anfield. Ia telah tampil sembilan kali sejauh ini dan mencetak gol dalam kemenangan meyakinkan 6-3 atas LASK di Liga Champions. Perkembangannya dari pemain pinjaman yang menjanjikan menjadi sosok yang rutin masuk skuad pertandingan Liverpool memberi Bellamy opsi serbabisa saat Wales berupaya bertahan di Liga A Nations League. Bellamy bahkan membandingkan Koumas dengan striker legendaris Carlos Tevez, khususnya dalam hal etos kerja saat tidak menguasai bola.

“Koumy memenuhi banyak tolok ukur,” jelas Bellamy, seperti dikutip BBC Sport. “Intensitas dan jarak tempuh sprint-nya luar biasa. Jika Anda melihat seorang pemain top, ia memenuhi semua tolok ukur itu. Saya suka menempatkannya sebagai penyerang nomor sembilan dan saya menyukai intensitas tersebut. Saya ingat Carlos Tevez melakukan hal yang sama bagi saya di Manchester City, dan pemain seperti Koumy menginspirasi Anda. Anda melihatnya bergerak lalu berkata, ‘Saya harus bergerak, saya juga harus bergerak.’ Itu harus terkendali, tetapi kemauannya membuat Anda bersemangat.”

Cetak biru Liverpool untuk meraih sukses

Bellamy, yang dua kali membela Liverpool sebagai pemain, sangat terkesan dengan cara klub asal Merseyside itu mengelola perkembangan pemain mudanya. Setelah beberapa kali dipinjamkan ke klub Championship, Stoke City dan Hull City, Liverpool memilih memasukkan Koumas ke skuad tim utama pada musim panas ini alih-alih kembali meminjamkannya. Keputusan itu membuahkan hasil karena sang penyerang mendapat pengalaman berharga di kompetisi level tertinggi seperti Liga Champions.

“Saya suka apa yang dilakukan Liverpool terhadapnya,” ujar pelatih Wales itu. “Mereka memberinya kesempatan, tetapi juga tahu kapan harus menariknya. Ada persaingan karena ia berada di salah satu klub terbaik di dunia, tetapi saya senang menyaksikannya bermain. Tentu saja, terkadang saya memandangnya dari sudut pandang Liverpool, tetapi saya menyukai antusiasme dan intensitasnya. Ia memberi dampak yang sangat positif bagi kami dan semoga itu terus berlanjut. Ia mendapat kesempatan bermain di level yang sangat tinggi di Liga Champions. Tidak ada level yang lebih tinggi, dan itu hanya akan membantu kami.”

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Menghadapi tantangan di klub peminjam

Sebelum mendapat tempat dalam rotasi pemain Liverpool, Koumas mengalami pasang surut yang lazim terjadi di kasta kedua sepakbola Inggris. Meski kiprahnya di Birmingham City kurang produktif, kontribusinya di Hull City sangat penting dalam keberhasilan klub itu meraih promosi ke Liga Primer. Bellamy yakin beragam pengalaman tersebut telah menempa pemain muda itu dan memberinya sudut pandang yang tidak dimiliki banyak lulusan akademi sebelum mereka menghadapi tantangan berat di sepakbola internasional.

“Peminjaman terkadang bisa berhasil, terkadang tidak. Saya justru terkejut dengan banyaknya kesempatan bermain yang ia dapatkan di Championship pada usia semuda itu. Itu membantu perkembangan mereka. Mereka melihat dan merasakannya secara langsung. Pada masa itu, ada yang berkembang pesat dan ada yang tidak, tetapi itu tidak akan menentukan karier Anda. Anda belajar serta memperoleh pengalaman dan kesempatan bermain, dan Liverpool merasa peminjaman adalah langkah yang tepat baginya. Mereka memutuskan mempertahankannya selama pramusim tahun ini, dan ini benar-benar contoh bagaimana mengembangkan talenta muda papan atas,” aku Bellamy.

Laga krusial di Oslo menanti

Fokus kini beralih ke Ullevaal Stadion di Oslo, tempat Wales akan menghadapi tim Norwegia besutan Stale Solbakken yang berbahaya. Koumas telah mengoleksi 16 penampilan bersama tim nasional sejak debutnya melawan Gibraltar awal tahun ini. Ia diperkirakan akan memainkan peran penting saat Wales berusaha mengulangi kemenangan atas Norwegia pada jeda internasional sebelumnya. Bellamy merasa sang penyerang siap menghadapi tekanan bermain di kandang lawan yang tidak bersahabat. Pendekatan taktik Wales kemungkinan akan bertumpu pada gaya menekan tinggi yang menjadi ciri permainan Koumas, sebuah sistem yang ingin diterapkan Bellamy di seluruh tim Wales.