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Pelatih kepala Villarreal Inigo Perez menyebut bintang muda Barcelona Lamine Yamal sebagai talenta "luar biasa" menjelang lawatan berat ke ibu kota Catalunya pada Minggu ini. Pelatih Kapal Selam Kuning itu mengakui besarnya tantangan menghadapi pemuncak klasemen La Liga, tetapi menegaskan laga tersebut merupakan kesempatan penting bagi timnya untuk membangun momentum.

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Meredam ancaman Lamine Yamal

Perez melontarkan pujian tinggi kepada Yamal, menyebut pemain sayap itu sebagai sosok yang "luar biasa dan mampu menjadi pembeda" di lapangan. Menjelang Villarreal menghadapi pemuncak klasemen liga, Perez menyoroti bagaimana pemain muda itu terus mengembangkan permainannya dari bulan ke bulan. Menurut sang pelatih, Yamal terus menambah variasi dalam permainannya dan kini menempati posisi yang sebelumnya tidak ia tempati. Hal itu membuatnya semakin sulit diprediksi oleh para bek lawan.

Meski mengakui kehebatan individu Yamal, Perez menegaskan timnya tidak boleh hanya berfokus pada satu pemain. Ia menekankan bahwa menghentikan tim sekelas Barcelona membutuhkan upaya kolektif, terutama dari para bek sayapnya yang harus bertindak proaktif, bukan sekadar bereaksi. "Jelas dia pemain hebat yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Setelah beberapa kali menghadapinya, saya melihat dia beradaptasi dan menambah variasi dalam permainannya. Dia mampu bermain di posisi yang sebelumnya tidak ia tempati," ujarnya, seperti dikutip Mundo Deportivo.

"Saya rasa kami tidak seharusnya hanya memperhatikan dia. Para bek kiri kami tahu bahwa kami harus menyerangnya dengan lebih gencar, dan itu juga menuntut pertahanan yang sangat baik. Jika ingin menang, langkah pertama adalah bertahan, tetapi langkah kedua adalah menyerang dengan lebih gencar," tambah sang pelatih.

Pendekatan taktis di Camp Nou

Perez menegaskan bahwa bertahan terlalu dalam saat menghadapi tim asuhan Hansi Flick akan berujung buruk. Menurutnya, semakin dekat Barcelona ke gawang Villarreal, semakin berbahaya mereka, terutama mengingat tingginya produktivitas gol mereka musim ini. Untuk mengatasinya, pelatih asal Navarra itu ingin timnya menerapkan garis pertahanan tinggi dan menjauhkan permainan sebisa mungkin dari area penalti sendiri, meski strategi tersebut mengandung risiko saat menghadapi para pemain yang piawai menuntaskan peluang.

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"Dengan jumlah gol yang mereka cetak dan banyaknya pemain papan atas yang mereka miliki, semakin jauh mereka dari gawang kami, semakin baik. Kami juga tahu mereka cepat dalam transisi. Kami tahu berada di area penalti sendiri saat menghadapi tim ini di Camp Nou tidak akan terasa nyaman. Kami harus mampu bermain lebih tinggi untuk menyulitkan mereka," kata Perez.

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Periode penting bagi Kapal Selam Kuning

Setelah awal musim liga yang kurang konsisten, pelatih Villarreal itu memandang rangkaian pertandingan mendatang sebagai periode yang akan menentukan perjalanan timnya musim ini. Dengan jadwal padat di berbagai kompetisi, Perez yakin beberapa pekan ke depan akan memberikan gambaran jelas tentang tingkat energi skuadnya dan potensi mereka secara keseluruhan. Meski menegaskan bahwa kompetisi liga adalah perjalanan panjang, ia mengakui hasil selama periode satu bulan ini akan sangat memengaruhi kiprah mereka sepanjang sisa tahun.

"Kami harus selalu memprioritaskan apa yang ada di hadapan kami dan tidak melihat terlalu jauh ke depan. Namun, rangkaian pertandingan di berbagai kompetisi yang kini kami jalani, dengan laga yang datang secara berkala, benar-benar merupakan momen penting untuk melihat tingkat energi dan bagaimana perasaan kami. Penting untuk melihat bagaimana kami tampil dalam empat pertandingan ini dan hasil apa yang kami raih. Entah hasilnya baik atau kurang baik, kompetisi liga adalah perjalanan panjang. Namun, ya, apa yang terjadi bulan ini akan membantu kami," aku sang pelatih.

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Mencari konsistensi di La Liga

Ketika merefleksikan beberapa bulan kepemimpinannya dalam proyek baru ini, Perez terus terang mengenai aspek yang harus diperbaiki timnya agar bisa naik di klasemen. Ia mengidentifikasi dua persoalan utama: penyelesaian akhir yang kurang tajam di sepertiga akhir lapangan dan kegagalan mendominasi pertandingan saat bermain di kandang mereka, La Ceramica. Ia yakin timnya telah menciptakan cukup banyak peluang berkualitas untuk berada di posisi klasemen yang jauh lebih baik daripada sekarang.

"Kami sudah bersama selama beberapa bulan dan cara terbaik untuk mengetahui posisi kami adalah dengan melihatnya secara jernih. Saya melihat dua hal yang jelas. Pertama, kami menciptakan peluang-peluang mencetak gol yang sangat jelas, tetapi tidak memanfaatkannya. Jika peluang itu menjadi gol, posisi kami akan berbeda. Kedua, saat bermain di La Ceramica sekarang, kami tidak memiliki konsistensi atau gairah itu," pungkasnya.