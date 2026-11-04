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Pelatih kepala Uzbekistan Fabio Cannavaro tengah mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya setelah Piala Asia 2027 di Arab Saudi ditunda selama 11 bulan hingga akhir tahun depan. Ditunjuk pada Oktober 2025, mantan kapten Italia itu telah memimpin 14 pertandingan dan bisa meninggalkan posisinya menyusul perubahan jadwal turnamen tingkat benua tersebut.

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Legenda Italia pertimbangkan mundur lebih awal

Menurut jurnalis Fabrizio Romano, pemenang Ballon d'Or 2006 itu mempertimbangkan untuk meninggalkan jabatannya bersama negara Asia Tengah tersebut setelah pengumuman pada Selasa menggeser turnamen kontinental itu dari jadwal semula. Meski alasan pasti di balik kemungkinan kepergiannya belum diungkapkan, perubahan jadwal mendadak itu secara langsung memengaruhi pertimbangan pria berusia 53 tahun tersebut. Sebaliknya, penundaan itu menguntungkan sejumlah klub Premier League yang kini dapat mempertahankan para pemain Asia mereka sepanjang periode Tahun Baru.

Kiprah di Piala Dunia warnai masa jabatannya

Sejak mengambil alih tim nasional tersebut pada Oktober 2025, mantan bek Real Madrid dan Juventus itu mencatatkan tujuh kemenangan dan tujuh kekalahan dalam 14 pertandingan sebagai pelatih. Dalam periode itu, ia memimpin Uzbekistan di Piala Dunia 2026 pada awal musim panas ini, ketika mereka tersingkir di fase grup tanpa meraih satu poin pun.

Bertanding di Amerika Serikat, tim asuhan Cannavaro mengawali kiprahnya dengan kekalahan 3-1 dari Kolombia, sebelum takluk telak 5-0 dari Portugal dan kembali kalah 3-1 dari DR Kongo. Jika pelatih asal Italia itu memutuskan untuk mengajukan pengunduran diri sekarang, pertandingan terakhirnya sebagai pelatih adalah kekalahan 2-0 dari Korea Selatan pada 6 Oktober.

Konflik regional paksa penundaan turnamen

Pada Selasa, Konfederasi Sepak Bola Asia mengonfirmasi bahwa kompetisi tersebut ditunda hingga Desember 2027 akibat konflik baru-baru ini di Arab Saudi, termasuk serangan rudal pada Oktober. Para pejabat menjelaskan bahwa langkah tersebut disepakati “setelah diskusi mendalam dan konsultasi erat dengan Komite Penyelenggara Lokal (LOC) Piala Asia AFC Arab Saudi 2027 dan Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF)”.

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Dalam pernyataan resminya, badan pengelola itu menjelaskan keputusan tersebut: “Komite Penyelenggara Piala Asia AFC menyetujui penjadwalan ulang turnamen utama tim nasional ini mengingat situasi luar biasa saat ini akibat perkembangan di kawasan, termasuk kendala logistik yang signifikan dan gangguan perjalanan.

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“Tanggal baru turnamen akan diajukan kepada FIFA untuk mendapat persetujuan.

“Situasi luar biasa telah memengaruhi persiapan dan penyelenggaraan kompetisi sesuai jadwal semula, sehingga penundaan diperlukan demi kepentingan seluruh tim peserta, ofisial, penonton, dan pemangku kepentingan lainnya.

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“AFC mengapresiasi komitmen SAFF dan LOC untuk menyelenggarakan turnamen berkelas dunia bagi para pemain dan penggemar di benua ini.

“AFC akan terus bekerja sama erat dengan LOC, asosiasi anggota peserta, para sponsor serta mitra penyiaran dan komersialnya yang berharga, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menggelar turnamen yang sepadan dengan reputasi serta standar penyelenggaraan kompetisi tim nasional putra paling bergengsi di Asia, sembari meminimalkan dampak penundaan.”

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Keputusan penting menanti federasi

Cannavaro diperkirakan segera mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya seiring Uzbekistan menyesuaikan jadwal pertandingan internasionalnya untuk tahun mendatang. Tanpa turnamen besar hingga Desember 2027, para petinggi sepak bola di Tashkent menghadapi kemungkinan harus mencari pelatih kepala baru menjelang jeda internasional berikutnya. Sementara itu, otoritas sepak bola Asia harus menunggu pengesahan resmi FIFA atas jadwal baru mereka pada musim dingin di Arab Saudi.