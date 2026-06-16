Pelatih Uruguay menyerang seorang jurnalis setelah hasil imbang melawan Arab Saudi.. Apa yang terjadi?

Konferensi pers setelah pertandingan imbang Uruguay melawan tim nasional Arab Saudi (1-1) pada laga pembuka Grup 8 Piala Dunia 2026 diwarnai ketegangan, setelah pelatih Uruguay asal Argentina, Marcelo Bielsa, bersikap keras terhadap seorang jurnalis dan menolak menjawab pertanyaannya mengenai kehadirannya dalam pertemuan FIFA dan tidak mengangkat kepalanya saat difoto.

Bielsa berkata dengan nada emosional: “Saya tidak mengerti maksudnya, saya tidak seharusnya memberikan penjelasan apa pun mengenai hal itu, saya tidak mengerti pertanyaannya. Saat difoto, saya bukan profesional dalam berpose, apakah saya harus menatap mata orang yang memotret saya?”

Pelatih asal Argentina itu menambahkan dengan nada yang lebih tajam: “Saya rasa ada batas-batas dalam hal apa yang saya jelaskan. Jika saya menunduk, apakah saya harus menjelaskannya? Terkadang tidak perlu menjelaskan segalanya, dan kita tidak harus bersikap seperti model.”

Bielsa mengomentari pertandingan melawan Arab Saudi

Setelah perdebatan berakhir, Bielsa beralih membicarakan pertandingan, menegaskan adanya perbedaan yang jelas antara performa timnya di dua babak, dan menyoroti bahwa awal pertandingan menjadi penyebab kompleksitas laga tersebut.

Baca juga.. Setelah malam bersejarah.. Apakah Valverde telah menzalimi Al-Owais?

Dia berkata: “Ada perbedaan antara babak pertama dan babak kedua. Apa yang terjadi di babak kedua sebenarnya bisa kami lakukan sejak awal, tapi kami tidak melakukannya. Kami menciptakan sejumlah peluang dan mencetak gol, tapi tidak memanfaatkan beberapa di antaranya, dan hal ini biasa terjadi dalam sepak bola.”

Dia melanjutkan: “Saat tim nasional Saudi mencetak gol pertama, itu menjadi momen yang sulit bagi kami. Di babak pertama, kami menghadapi beberapa kesulitan, tidak bisa mempertahankan ritme permainan yang cepat, dan melakukan beberapa kesalahan, dan lawan memanfaatkan itu untuk mencetak gol pembuka.”

Dia melanjutkan: “Jika kami tidak bisa menguasai bola, tim lawan akan mengendalikan permainan, dan itulah yang terjadi di babak pertama.”

Bielsa mengakhiri pernyataannya dengan mengatakan: “Pada akhirnya kami tidak memenangkan pertandingan, dan tim nasional Saudi berada dalam posisi yang baik, yang menunjukkan bahwa kami tidak menampilkan performa yang diharapkan pada beberapa periode. Mungkin kami pantas mencetak 10 gol di babak kedua setelah performa kami meningkat secara signifikan.”