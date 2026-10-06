Pelatih kepala timnas Uni Emirat Arab asal Kroasia, Zlatko Dalic, mengakui bahwa timnas Arab Saudi layak menjadi juara Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi mengalahkan timnas Uni Emirat Arab dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada hari Selasa, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada final edisi ke-27 turnamen Teluk tersebut.

Dalic mengatakan dalam pernyataannya pada konferensi pers setelah pertandingan, yang dikutip oleh surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat": "Saya mengucapkan selamat kepada timnas Arab Saudi, mereka layak memenangkan gelar ini. Kami menghadapi tim yang sangat kuat yang tidak melakukan kesalahan, dan mereka layak memenangkan final."

Ia menambahkan: "Bermain di hadapan suporter Arab Saudi memberikan tekanan besar bagi kami. Kami melakukan kesalahan di awal pertandingan yang seharusnya tidak terjadi dalam laga seperti ini. Kesalahan individu menjadi penyebab utama kekalahan kami hari ini."

Ia melanjutkan: "Kami kebobolan dua gol lebih awal, dan kami memiliki peluang untuk mencetak gol dari tendangan penalti. Setelah 20 menit pertama, kami tidak mampu kembali ke pertandingan dengan cara yang diharapkan, dan kami seharusnya tampil lebih baik serta menekan dengan lebih kuat."

Ia menutup: "Kami menampilkan turnamen yang baik, dan secara umum saya puas dengan apa yang kami tampilkan, terlepas dari pertandingan hari ini. Kami akan belajar dari turnamen ini, membangun atas hal-hal positif dan memperbaiki hal-hal negatif, serta kami akan bekerja untuk mengembangkan sepak bola Uni Emirat Arab dan mempersiapkan diri untuk ajang-ajang mendatang."

Perlu dicatat bahwa ini adalah gelar pertama bagi timnas Arab Saudi sejak 23 tahun lalu, ketika mereka menjuarai Piala Teluk Arab 2003, sementara timnas Uni Emirat Arab gagal merebut kembali gelar yang telah absen dari mereka sejak 2013.