Pelatih Tunisia mengejutkan semua orang: Timnas ini tidak akan sukses meski dilatih Guardiola

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Tunisia menerima tamparan keras dari tetangganya, Libya, setelah kalah di kandang sendiri dengan dua gol tanpa balas. Hasil ini tidak hanya memperumit perhitungan Tunisia dalam kualifikasi Piala Afrika 2027, tetapi juga membuka pintu bagi berbagai pertanyaan tajam mengenai realitas sepakbola Tunisia, di tengah pengakuan mengejutkan dari pelatih Mouine Chaabani, yang menilai bahwa krisis ini melampaui batas kemampuan teknis dan nama-nama yang ada di bangku cadangan.

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Timnas Libya meraih kemenangan bersejarah atas tuan rumah Tunisia, dalam laga yang mempertemukan keduanya kemarin, Jumat, di Stadion Taïeb Mhiri, Kota Sfax, pada ajang pertandingan pekan ketiga Grup H babak kualifikasi menuju putaran final Piala Afrika 2027.

Kekalahan tersebut menempatkan timnas Tunisia dalam situasi yang sangat sulit, setelah koleksi poinnya terhenti di angka dua dari tiga pertandingan, hasil dari dua kali imbang dan satu kali kalah, sehingga terpuruk di posisi terakhir grup. Sementara itu, timnas Libya menambah koleksi poinnya menjadi 4 angka, memuncaki klasemen untuk sementara, sambil menanti hasil pertandingan antara Uganda dan Botswana.

Bentrokan antara kedua timnas dijadwalkan kembali terjadi pada 17 November mendatang di Libya, pada ajang pertandingan pekan keempat, dalam sebuah laga yang memiliki arti penting luar biasa, dan bisa menjadi titik balik dalam persaingan lolos ke putaran final, baik bagi tuan rumah yang berambisi menegaskan keunggulannya, maupun bagi Tunisia yang kini dituntut memberikan reaksi cepat untuk menyelamatkan posisi mereka.

Chaabani melepas tembakan: Masalahnya ada pada mentalitas

Mouine Chaabani, direktur teknik timnas Tunisia, tidak menyembunyikan rasa frustrasinya usai kekalahan dari Libya. Ia melontarkan pernyataan-pernyataan keras dalam konferensi pers yang digelar setelah pertandingan, dengan menyalahkan mentalitas yang berkembang sebagai penyebab sebagian besar krisis yang tengah dialami sepak bola Tunisia.

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Chaabani berkata: "Ketika Anda keluar dan melihat bagaimana segala sesuatu berjalan di negara-negara lain, Anda tahu bahwa mentalitas adalah hal terpenting dalam sepak bola." Ia menambahkan dengan nada tegas: "Masalah saat ini adalah masalah mentalitas. Timnas ini tidak akan sukses sekalipun Anda mendatangkan Guardiola dalam kondisi dan mentalitas seperti sekarang ini."

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Pernyataan pelatih Tunisia itu mencerminkan besarnya rasa frustrasi yang ditimbulkan oleh kekalahan tersebut, terutama karena terjadi di kandang timnas dan di tengah pendukungnya sendiri, serta menghadapi tetangganya Libya, yang belum pernah berhasil mengalahkan Tunisia saat bertandang ke sana.

Tampaknya Chaabani ingin menyampaikan pesan yang melampaui batas hasil pertandingan, yakni bahwa pergantian pelatih atau mendatangkan nama-nama kepelatihan besar tidak akan cukup untuk memperbaiki keadaan, selama mentalitas dan kondisi yang mengelilingi timnas tidak berubah. Hal ini menempatkan sepak bola Tunisia di hadapan tantangan yang melampaui aspek teknis dan taktis.

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Kejatuhan bersejarah mengakhiri 25 tahun ketangguhan

Kekalahan Tunisia dari Libya bukan sekadar sandungan baru dalam perjalanan kualifikasi, melainkan membawa angka-angka negatif yang belum pernah terjadi dalam sejarah partisipasi Tunisia di babak kualifikasi benua.

Kekalahan dengan dua gol tanpa balas itu menjadi kekalahan terbesar yang dialami timnas Tunisia di kandangnya sendiri dari segi selisih gol dalam kualifikasi Piala Afrika. Pertandingan itu juga menjadi yang pertama kalinya Tunisia tertinggal dengan selisih dua gol dalam sebuah laga di kandangnya sepanjang sejarah partisipasinya di babak kualifikasi.

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Hasil tersebut mengakhiri rangkaian ketangguhan yang bertahan selama lebih dari 25 tahun, di mana timnas Tunisia tidak pernah menelan kekalahan dengan selisih dua gol dalam kualifikasi benua. Kejatuhan terakhirnya dengan hasil semacam ini terjadi pada 24 Maret 2001, ketika kalah dari Maroko dengan dua gol tanpa balas di ibu kota Rabat.

Angka-angka negatif itu tidak berhenti sampai di situ. Timnas Tunisia mencatatkan awal terburuk dalam sejarahnya di babak kualifikasi menuju Piala Afrika, setelah gagal meraih satu pun kemenangan dalam tiga pertandingan pertama, untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, hanya mampu mengoleksi dua kali imbang dan satu kali kalah, sehingga meraih dua poin saja dari total 9 poin yang mungkin diraih.

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Libya menorehkan sejarah, Tunisia menghadapi bayang-bayang absen

Kemenangan Libya memiliki arti berlipat ganda, setelah tim tamu itu memecahkan rekor buruk bersejarah melawan Tunisia, dengan meraih kemenangan yang belum pernah berhasil mereka torehkan saat menghadapi Tunisia di kandang lawan, sehingga memberikan dorongan moral besar bagi para pemainnya menjelang laga leg kedua yang dinanti-nanti.

Sebaliknya, timnas Tunisia mendapati dirinya berada di hadapan bahaya yang nyata, setelah rekam jejaknya yang gemilang di level benua berubah menjadi beban tambahan seiring rumitnya perhitungan lolos ke putaran final.

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Timnas Tunisia tidak pernah absen dari putaran final Piala Afrika sejak edisi 1994 yang mereka selenggarakan di kandang sendiri, ketika mereka mencapai partai final sebelum kalah dari Nigeria. Setelah itu, mereka mempertahankan kehadirannya dalam 17 edisi beruntun, sebuah angka rekor yang mencerminkan keberlanjutan mereka di turnamen benua tersebut.

Tunisia juga pernah meraih gelar juara satu kali, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen pada tahun 2004, sementara mereka memiliki rekam jejak yang kaya akan partisipasi di level benua, mencapai 22 kali tampil di putaran final.

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Di sisi lain, mencapai partai final pada tahun 1982 tetap menjadi prestasi paling menonjol dalam sejarah timnas Libya, ketika mereka kalah dari Ghana lewat adu penalti.

Di antara ambisi Libya untuk memanfaatkan kemenangan bersejarahnya dan melanjutkan persaingan memperebutkan tiket lolos, serta tekanan atas Tunisia yang dituntut segera memulihkan keseimbangannya, laga 17 November tampak lebih dari sekadar pertandingan di babak kualifikasi. Laga itu merupakan ujian sesungguhnya bagi kemampuan Chaabani dan para pemainnya untuk mengatasi keterpurukan, serta membuktikan bahwa krisis Tunisia tidak lebih besar dari kemampuan mereka untuk bangkit kembali.