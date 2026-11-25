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Trabzonspor tidak datang ke Bulgaria untuk bertahan atau sekadar membawa pulang satu poin. Dengan semangat penuh percaya diri itulah pelatih Thomas Reis berbicara jelang laga penentuan melawan CSKA Sofia. Ia menegaskan bahwa timnya siap menjalani pertarungan Eropa berikutnya dan bahwa tekanan ada pada lawan, bukan pada timnya.

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Trabzonspor, peserta Liga Konferensi Eropa, akan menghadapi tim Bulgaria CSKA Sofia di kandang lawan besok, Kamis, dalam pertandingan yang bisa sangat menentukan perjalanan tim di kompetisi tersebut.

Trabzonspor menggelar konferensi pers di Stadion Balgarska Armia sebelum laga penentuan itu. Dalam kesempatan tersebut, Reis berbicara dengan sangat terus terang tentang atmosfer pertandingan, hubungannya dengan pelatih lawan, serta target besar tim musim ini.

Thomas Reis mengatakan dalam konferensi pers pralaga: "Besok kami akan bermain tanpa suporter kami. Saya ingin menambahkan bahwa ini bukan pertandingan pertama di stadion ini, melainkan yang kedua. Ada atmosfer yang luar biasa dan stadion yang hebat. Saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang bagus. Kami saling mengenal, mereka memiliki pelatih yang bagus, jadi saya katakan ini akan menjadi pertandingan yang bagus."

Reis mengungkapkan kegembiraannya bisa kembali ke Bulgaria, tempat ia pernah memiliki pengalaman sebelumnya, dan menegaskan bahwa ia mendapat sambutan hangat sejak tiba.

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Ia menegaskan: "Terima kasih atas sambutan hangat ini, saya senang bisa kembali ke sini. Saya rasa pertandingan liga reguler di Bulgaria dan Turki berbeda dengan pertandingan Eropa. Ketika Anda mencapai babak gugur, Anda bisa bermain dengan lebih banyak taktik. Ada perbedaan yang jelas. Saya belum pernah melihat atmosfer seperti ini di stadion-stadion kami sebelumnya. Saya rasa kami akan bermain dalam atmosfer yang luar biasa besok."

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Reis juga berbicara tentang hubungan istimewanya dengan pelatih CSKA Sofia, Markus Gisdol, dan menegaskan bahwa duel di antara mereka akan terasa spesial karena keduanya saling mengenal dengan baik.

Ia menjelaskan: "Saya dan Markus saling mengenal dengan baik. Ia sempat berkesempatan bekerja dengan saya di Samsunspor sebelum saya bergabung. Saya mengenal gaya dan kepribadiannya dengan baik. Kami berdua berusaha membangun tim yang kuat. Pertandingan ini tidak akan mudah, tetapi saya menantikan untuk menghadapinya."

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Namun, poin terpenting dari pernyataan Reis muncul ketika ia membahas kebutuhan lawan akan poin. Menurutnya, tekanan tersebut akan menjadi keuntungan bagi Trabzonspor.

Mengenai hal itu, ia menyampaikan: "Lawan membutuhkan poin, mereka sedikit lebih membutuhkan poin dibanding kami. Ini akan memberi kami keunggulan. Ketika saya meninggalkan Ludogorets, tim itu sudah sangat dekat untuk bersaing memperebutkan gelar. Mereka akan bersaing di puncak bersama CSKA Sofia."

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Reis juga menyinggung pertandingan terakhir timnya melawan Freiburg dan menegaskan bahwa timnya layak mendapatkan hasil yang lebih baik.

Ia mengatakan: "Kami bermain melawan Freiburg di divisi kelima dan kalah. Kami tidak bermain bagus di babak pertama, tetapi kami bermain jauh lebih baik di babak kedua. Itu adalah pertandingan yang layak kami menangi."

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Sang pelatih menutup pernyataannya dengan mengungkapkan target besar yang dikejar Trabzonspor musim ini, yaitu lolos ke delapan besar Liga Konferensi Eropa: "Kami juga melihat berapa banyak poin yang kami butuhkan untuk mengakhiri musim di delapan besar. Dibandingkan tahun lalu, kami perlu memenangi dua pertandingan. Lolos ke delapan besar adalah target kami."