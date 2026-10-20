Dalam wawancara dengan The Athletic, pelatih asal Belanda itu tak hanya mengecam keras mantan penyerang United Cristiano Ronaldo, tetapi juga mengungkap upaya pemegang rekor gelar juara Inggris tersebut yang gagal merekrut Kane.

Saat itu, Ten Hag memasuki musim keduanya di Manchester dan ingin memberi struktur baru kepada tim. Kane merupakan pemain yang paling ia inginkan dan berpotensi menjadi sosok kunci. Kepada para petinggi United, ia mengatakan: "Saya hanya menginginkan satu pemain, dan kalian tahu siapa."

Ia menegaskan telah berjuang keras agar Kane pindah ke Old Trafford, tetapi juga mengisyaratkan ketidakpuasannya terhadap para petinggi klub saat itu: "Saya memperjuangkannya. Saya mendengar bahwa dia sangat terbuka terhadap kemungkinan itu, tetapi saya tidak pernah membicarakan hal tersebut dengannya. Saya tidak tahu bagaimana proses pengambilan keputusan John (Murtough, direktur pengembangan saat itu, catatan redaksi), Richard (Arnold, CEO saat itu, catatan redaksi), dan keluarga Glazer (keluarga pemilik klub, catatan redaksi)."

Ten Hag menyebut kegagalan merekrut Kane sebagai alasan United tidak mengalami kemajuan lebih lanjut dari sisi prestasi di bawah kepemimpinannya. Menurutnya, Kane, seperti kapten United Bruno Fernandes dan gelandang perebut bola Arsenal Declan Rice, adalah sosok pemimpin yang mampu mengambil tanggung jawab dan memberikan stabilitas kepada tim.

Ten Hag memang menjuarai Piala FA bersama United pada musim 2023/24, tetapi performa tim di Liga Primer tidak konsisten. Setelah awal musim berikutnya juga berjalan buruk, pria yang kini menjadi direktur olahraga Twente Enschede itu harus meninggalkan jabatannya pada musim gugur 2024.

Berapa biaya transfer Harry Kane ke Bayern Munich?

Pernyataan Ten Hag tentang Kane sejalan dengan fakta bahwa kapten timnas Inggris tersebut, yang saat itu membela klub lamanya Tottenham Hotspur, memang cukup terbuka untuk pindah pada musim panas itu. Ia kemudian bergabung dengan Bayern Munich pada Agustus 2023.

Bayern membayar biaya transfer 95 juta euro kepada klub asal London utara itu. Jumlah tersebut kemungkinan juga sanggup dibayar United dan telah terbukti sepadan bagi klub asal Munich tersebut. Kane, yang kini berusia 33 tahun, terus mencetak gol untuk Bayern sejak kedatangannya dan, menurut sejumlah laporan media yang sejalan, hampir memperpanjang kontraknya yang akan habis pada 2027.

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Sementara itu, pada 2023 Manchester United merekrut Rasmus Höjlund, yang saat itu berusia 20 tahun, dari Atalanta Bergamo untuk lini depan dengan biaya hampir 80 juta euro. Pemain asal Denmark itu gagal memenuhi harapan dan kini kembali bermain di Serie A bersama Napoli. Dua rekrutan mahal United lainnya pada periode transfer tersebut, Mason Mount (68 juta euro) dan Andre Onana (50 juta euro), juga tidak memenuhi harapan.