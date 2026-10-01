Timnas Belanda pada Kamis malam berhasil mencuri satu poin pada fase akhir laga melawan Yunani (2-2). Tim asuhan pelatih kepala Xavi Hernández itu masuk ke ruang ganti saat jeda dengan tertinggal 2-0 setelah babak pertama yang dramatis. Denzel Dumfries mengkritik dirinya sendiri dan mengakui bahwa saat turun minum ada kemarahan di ruang ganti.

Seusai laga, NOS menanyakan kepada Dumfries apa yang paling membekas baginya setelah pertandingan. "Bahwa kami tidak boleh memulai seperti itu, tentu saja. Kami sudah melihatnya saat melawan Jerman, dan Anda melihatnya hari ini..." Juga saat menghadapi Serbia (1-2), Belanda tampil lebih baik setelah jeda dibandingkan pada babak pertama.

"Sangat mudah untuk mengatakan: 'hal seperti ini tidak boleh terjadi pada kami'. Saya rasa pada babak pertama kami tidak cukup waspada. Kami jelas tidak ingin memulai dengan ceroboh, tetapi pada babak pertama Anda merasakan bahwa kami kalah dalam duel-duel tertentu, sehingga mereka masuk ke dalam pertandingan."

"Kami tidak menutup ruang, sehingga mereka bisa melancarkan serangan balik. Dan dua gol itu, yang mana saya juga bertanggung jawab pada gol pertama tentu saja... Ya, itu membuat segalanya menjadi sangat sulit. Pada babak kedua Anda melihat bahwa kami keluar dengan energi yang tepat. Itu adalah babak kedua yang bagus."

Dumfries kemudian ditanya apakah Xavi saat jeda adalah 'pelatih tim nasional yang marah'. "Ya, tentu. Anda merasakan kemarahan. Di antara kami sendiri juga ada kemarahan. Sudah sangat jelas bahwa kami harus melupakan babak pertama. Lalu pada babak kedua kami harus memulai lagi, karena ini bukan cara kami ingin memulai."

"Jadi ya, itulah yang kami katakan. Pujian untuk satu sama lain atas cara kami membalikkan keadaan, bahwa kami tidak menundukkan kepala, melainkan langsung lanjut. Itu part of the process." Dumfries dengan mudah kalah dalam duel udara saat gol 1-0, yang pada akhirnya berakibat besar.

Setelah jeda, ia sempat tampak menyamakan kedudukan, tetapi karena keputusan kontroversial dari wasit Marco Guida, gol itu dianulir karena offside. Dalam momen itu, yang menjadi persoalan adalah apakah bek Panagiotis Retsos memiliki kontrol untuk menyapu bola. "Jelas bagi saya bahwa itu yang menjadi persoalannya."

"Saya juga mengatakan kepadanya: dia mengontrolnya, sehingga tercipta situasi baru. Dia bisa saja langsung menyapunya, tetapi tidak melakukannya, saya memotong bola itu dan saya mencetak gol. Bagi saya itu bukan offside. Tetapi ya, dari situ Anda juga melihat bahwa VAR (Daniele Chiffi, red.) tidak menganulirnya."

Guida dipanggil ke layar monitor dan di sana menafsirkan bahwa memang terjadi offside. "Bagi saya itu bukan offside," kata Dumfries, yang cukup puas dengan hasil imbang di Thessaloniki. "Pada akhirnya satu poin, tetapi ini tidak cukup," pungkas pemain berkaki kanan itu.







