Jadi Kandidat Pelatih Timnas Wanita Amerika Serikat, Phil Neville Tersanjung

Pelatih USWNT, Jill Ellis, dipastikan mundur per akhir Oktober 2019.

Pelatih timnas wanita Inggris, Phil Neville, mengaku tersanjung mendengar kabar bahwa dirinya diminati tim juara dunia Amerika Serikat [USWNT].

Pada Piala Dunia Wanita 2019 yang berlangsung Juni lalu, Neville mampu mengantarkan Inggris hingga ke semifinal sebelum dikalahkan oleh AS.

Sementara itu, pelatih Jill Ellis yang membawa AS menjadi juara, dipastikan akan meninggalkan skuat The Stars and Stripes pada akhir Oktober mendatang.

Seperti dilansir dari BBC Sport, Neville disebut-sebut menjadi kandidat utama pengganti Ellis.

"Belum ada pendekatan [dari AS]. Fokus saya adalah Inggris. Saya menyukai pekerjaan ini dan kami masih mempunyai tugas besar untuk dilakukan," ucap Neville selepas Inggris dikalahkan Norwegia dalam laga uji coba, Selasa (3/9).

"Di samping itu, kabar tersebut membuat saya tersanjung, artinya saya dianggap melalukan pekerjaan dengan baik bersama timnas wanita Inggris," tambahnya.

Neville masih terikat kontrak dengan FA hingga 2021. Mantan fullback itu menegaskan, fokusnya kini adalah mempersiapkan Inggris untuk Olimpiade 2020.