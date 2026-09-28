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Romano CagliariGetty Images\
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Pelatih timnas Swiss U-21: "Romano? Mungkin bersama Italia dia hanya akan memainkan satu pertandingan"

Switzerland

Pelatih timnas Swiss U21 Alex Frei berbicara kepada Rsi tentang Alessandro Romano, gelandang Cagliari yang memilih Italia setelah menempuh perjalanan bersama tim-tim kelompok umur Swiss. Meski hal ini banyak dibahas di Swiss, sang pelatih tidak menganggap keputusan gelandang itu sebagai kekalahan bagi Federasi: "Banyak yang sudah dilakukan untuknya, tetapi saat kecil dia mungkin tidak tidur dengan mengenakan jersey Swiss, melainkan jersey Italia".


Sang pelatih juga menjelaskan apa yang bisa menjadi konsekuensi dari pilihan Romano: "Dia harus sadar bahwa bersama Italia dia bisa memainkan satu pertandingan lalu tidak dipanggil lagi selama lima tahun, sementara bersama Swiss mungkin dia akan memainkan dua puluh laga beruntun".

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