Pelatih tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, meluapkan semuanya di televisi Spanyol pada Jumat terkait tim Argentina. Sang pelatih mengecam perilaku para pemain Argentina setelah pertandingan usai.

Spanyol pada Minggu malam berhasil menaklukkan Argentina setelah 120 menit bermain, sehingga negara Eropa Selatan itu berhak mengangkat trofi untuk kedua kalinya dalam sejarah.

Namun, setelah laga usai, situasi di lapangan benar-benar memanas dan beberapa keributan pun terjadi. Dalam tayangan, terlihat Leandro Paredes melayangkan pukulan kepada Gavi dan Roberto Ayala juga melakukan tindakan fisik terhadap Dani Olmo.

FIFA telah memulai penyelidikan disipliner atas perilaku para pemain Argentina, tetapi pelatih tim nasional De la Fuente sama sekali tidak menyadari bahwa situasinya berlangsung separah itu setelah pertandingan.

"Pada saat itu saya tidak menyadari apa yang terjadi, karena saya sedang merayakannya bersama para pemain / memeluk yang lain. Tetapi apa yang terjadi setelah pertandingan, dalam keadaan apa pun tidak bisa diterima," katanya dalam wawancara dengan TVE.

"Itu tidak bisa ditoleransi dan tidak bisa diterima. Itu tidak boleh dibiarkan. Pemain-pemain dengan level seperti itu, dengan pelatih yang hebat, juga pasti merasa buruk ketika mereka melihat tindakan rekan setim mereka. Ini adalah adegan-adegan yang tidak cocok dengan sepak bola."

Pelatih sukses Spanyol itu kemudian juga memuji para pemainnya sendiri, yang menurutnya tidak terpancing oleh Argentina.