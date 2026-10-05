Pelatih timnas Serbia Veljko Paunovic sangat frustrasi setelah laga melawan Belanda (2-1). Paunovic diwawancarai langsung seusai pertandingan oleh media Serbia Mozzartsport dan menilai timnas Belanda mendapat 'bantuan'.

Pelatih timnas itu merasa timnya, yang sedang melalui periode mengecewakan, pantas mendapatkan hasil lebih baik daripada kekalahan. "Anak-anak bermain fantastis. Kami bangkit sangat cepat setelah kebobolan."

Ia terutama menyoroti penampilan luar biasa pencetak gol Mihajlo Cvetkovic dan Stefan Gudelj. "Karena itu, kami bisa menyesuaikan diri dengan para pemain lain yang sudah sangat berpengalaman dan tim juga bekerja dengan sangat baik."

Meski tampil bagus di lapangan, ia tetap tidak puas dengan satu pihak. "Kami memainkan pertandingan yang bagus melawan tim top yang hari ini sedikit dibantu. Saya sama sekali tidak puas dengan kepemimpinan wasit."

Donatas Rumsas dan timnya memimpin laga Nations League tersebut. "Tim nasional seperti Belanda tidak membutuhkan bantuan, menurut saya. Tidak boleh ada standar ganda. Bahwa kriterianya ditafsirkan berbeda dalam pelanggaran dan hal-hal semacam itu."

"Namun tentu saja melawan tim nasional seperti ini, dengan Belanda sebagai lawan, stadion penuh yang menghadapi kami dan juga kepemimpinan wasit, kami telah menunjukkan bahwa kami punya mentalitas yang kuat dan solid dan bahwa kami bisa bertarung dengan Belanda," tutup Paunovic dengan penuh semangat juang.

Sebelumnya pada malam itu, pelatih timnas Serbia tersebut tampaknya sudah marah besar atas sebuah keputusan wasit. Sang pelatih melepas jaketnya dan melemparkannya ke tanah, ala Hans Kraay junior.