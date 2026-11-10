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Michael Carrick terancam dipecat dari Manchester United setelah awal musim Liga Primer Inggris yang buruk membuat klub itu harus berjuang menghindari degradasi. Para petinggi Old Trafford dilaporkan telah menetapkan pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino sebagai target utama untuk membangkitkan kembali klub.

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Carrick terancam dipecat di Old Trafford

Carrick berada di ambang pemecatan oleh United menyusul awal musim Premier League yang buruk secara historis. Petinggi klub di Old Trafford sangat khawatir dengan rentetan hasil buruk yang menyeret United ke zona degradasi.

Setelah hanya meraih satu kemenangan dalam sepuluh pertandingan liga, United kini terpaut satu poin dari dasar klasemen. Meski semula berharap Carrick mampu menghentikan kemerosotan yang mengkhawatirkan itu, para petinggi klub kini menerima bahwa pergantian manajer diperlukan untuk menyelamatkan musim mereka.

Pochettino menjadi target utama

Seiring persiapan klub untuk berpisah dengan Carrick, pelatih Amerika Serikat Pochettino muncul sebagai kandidat terkuat untuk posisi tersebut, menurut ESPN. Laporan itu menyebut pelatih berusia 54 tahun tersebut memiliki pengalaman di Premier League dan kepribadian kuat yang dibutuhkan untuk membawa skuad yang sedang kesulitan keluar dari ancaman.

Pochettino, yang pernah menjalani wawancara untuk posisi manajer United pada tiga kesempatan sebelumnya, memperpanjang kontraknya dengan Federasi Sepak Bola AS pada Agustus. Namun, menurut sejumlah laporan, kontraknya saat ini memiliki klausul pelepasan senilai £7,4 juta yang harus diaktifkan United untuk merekrutnya.

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Kemerosotan mengejutkan setelah pencapaian di Eropa

Krisis saat ini menandai kemerosotan drastis bagi Carrick, yang baru menandatangani kontrak dua tahun pada musim panas. Pelatih berusia 45 tahun itu awalnya tampil mengesankan setelah datang sebagai manajer interim pada Januari, ketika ia berhasil membawa Manchester United lolos ke Liga Champions.

Namun, para petinggi klub terkejut dengan penurunan tajam performa dan hasil pada musim ini. Meski kandidat lain seperti Julian Nagelsmann, Eddie Howe dan Kieran McKenna juga mendapat dukungan di jajaran direksi, fokus utama tetap tertuju kepada Pochettino.

Apa selanjutnya bagi United?

Carrick diberi kesempatan lagi bulan lalu untuk menghentikan kemerosotan, tetapi raihan hanya satu kemenangan dari empat pertandingan terakhirnya membuat masa depannya semakin suram. Para petinggi klub, yang dipimpin oleh salah satu ketua klub Joel Glazer dan pemilik saham minoritas Jim Ratcliffe, akan melanjutkan pembicaraan dalam beberapa hari mendatang untuk memutuskan langkah berikutnya.