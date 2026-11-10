Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Pelatih timnas putra Amerika Serikat Mauricio Pochettino muncul sebagai target utama Manchester United saat Michael Carrick kian dekat dengan pintu keluar

Ikuti GOAL di Google

Michael Carrick terancam dipecat dari Manchester United setelah awal musim Liga Primer Inggris yang buruk membuat klub itu harus berjuang menghindari degradasi. Para petinggi Old Trafford dilaporkan telah menetapkan pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino sebagai target utama untuk membangkitkan kembali klub.

Iklan

Carrick terancam dipecat di Old Trafford

Carrick berada di ambang pemecatan oleh United menyusul awal musim Premier League yang buruk secara historis. Petinggi klub di Old Trafford sangat khawatir dengan rentetan hasil buruk yang menyeret United ke zona degradasi.

Setelah hanya meraih satu kemenangan dalam sepuluh pertandingan liga, United kini terpaut satu poin dari dasar klasemen. Meski semula berharap Carrick mampu menghentikan kemerosotan yang mengkhawatirkan itu, para petinggi klub kini menerima bahwa pergantian manajer diperlukan untuk menyelamatkan musim mereka.

Pochettino menjadi target utama

Seiring persiapan klub untuk berpisah dengan Carrick, pelatih Amerika Serikat Pochettino muncul sebagai kandidat terkuat untuk posisi tersebut, menurut ESPN. Laporan itu menyebut pelatih berusia 54 tahun tersebut memiliki pengalaman di Premier League dan kepribadian kuat yang dibutuhkan untuk membawa skuad yang sedang kesulitan keluar dari ancaman.

Pochettino, yang pernah menjalani wawancara untuk posisi manajer United pada tiga kesempatan sebelumnya, memperpanjang kontraknya dengan Federasi Sepak Bola AS pada Agustus. Namun, menurut sejumlah laporan, kontraknya saat ini memiliki klausul pelepasan senilai £7,4 juta yang harus diaktifkan United untuk merekrutnya.

Iklan
Iklan

Kemerosotan mengejutkan setelah pencapaian di Eropa

Krisis saat ini menandai kemerosotan drastis bagi Carrick, yang baru menandatangani kontrak dua tahun pada musim panas. Pelatih berusia 45 tahun itu awalnya tampil mengesankan setelah datang sebagai manajer interim pada Januari, ketika ia berhasil membawa Manchester United lolos ke Liga Champions.

Pertandingan berikutnya
HAI

HAI

CONCACAF Nations League

14 Nov 2026

USA

USA

LIV

LIV

Premier League

22 Nov 2026

MUN

MUN

Namun, para petinggi klub terkejut dengan penurunan tajam performa dan hasil pada musim ini. Meski kandidat lain seperti Julian Nagelsmann, Eddie Howe dan Kieran McKenna juga mendapat dukungan di jajaran direksi, fokus utama tetap tertuju kepada Pochettino.

Apa selanjutnya bagi United?

Carrick diberi kesempatan lagi bulan lalu untuk menghentikan kemerosotan, tetapi raihan hanya satu kemenangan dari empat pertandingan terakhirnya membuat masa depannya semakin suram. Para petinggi klub, yang dipimpin oleh salah satu ketua klub Joel Glazer dan pemilik saham minoritas Jim Ratcliffe, akan melanjutkan pembicaraan dalam beberapa hari mendatang untuk memutuskan langkah berikutnya.

Ditulis olehYosua Arya

Jurnalis GOAL ID

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo
Lihat Profil Penulis