Pelatih Timnas Italia, menurut Malagò kini saatnya mengambil keputusan: Mancini (1,72) menjadi favorit dibandingkan Conte (2,00)

Kini sudah resmi: Giovanni Malagò menjadi presiden baru FIGC, menggantikan Gabriele Gravina yang mengundurkan diri setelah Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah mengatasi kekecewaan ini, Tim Nasional Italiaharus kembali memulai lembaran baru, dimulai dari bangku pelatih. Pemilihan pelatih kepala baru akan menjadi salah satu keputusan pertama dan paling krusial bagi pemimpin baru federasi tersebut.





Para bandar taruhan yakin: ini akan menjadi persaingan dua kandidat, dengan nuansa masa lalu. Menurut para ahli dari Snai dan Sisal, Roberto Mancini berada di posisi terdepan: peluang kembalinya pelatih pemenang Euro 2020 ini berada di angka 1,72. Tepat di belakangnya ada mantan pelatih Napoli, Antonio Conte, yang peluangnya untuk petualangan keduanya bersama timnas Italia ditetapkan di angka 2,00. Para kandidat lainnya tertinggal jauh, di mana Claudio Ranieri menonjol dengan odds 8,00, sementara mimpi yang tampaknya mustahil bernama Pep Guardiola tampak sangat jauh, dengan odds 16,00. Proses seleksi untuk pembenahan tim Azzurri yang baru telah dibuka: kini giliran Malagò yang harus memutuskan kepada siapa kunci kebangkitan tim ini akan dipercayakan.