Pelatih timnas Argentina melepaskan sebagian kekuasaannya: 'Jika Messi menginginkannya, hal itu akan terjadi'

Lionel Messi tetap menjadi eksekutor penalti utama Argentina, demikian dikatakan Lionel Scaloni dalam konferensi pers menjelang pertandingan perempat final Piala Dunia.

Argentina akan menghadapi Swiss pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Pemenang pertandingan tersebut akan melaju ke babak semifinal turnamen ini.

Jika Argentina mendapat tendangan penalti dalam pertandingan tersebut, Messi berhak mengambilnya, meskipun ia telah dua kali gagal mencetak gol dari titik penalti di turnamen ini.

Pemain bernomor punggung sepuluh dari negara Amerika Selatan itu gagal mencetak gol dari titik penalti saat melawan Austria (menang 2-0) di babak penyisihan grup, dan juga gagal melewati kiper saat menghadapi Mesir (menang 3-2) di babak 16 besar.

“Messi boleh mengambilnya, jika dia mau. Kami memiliki cukup banyak pemain lain yang bisa melakukannya, tetapi jika dia mau, maka itulah yang akan terjadi,” kata Scaloni.



