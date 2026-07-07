Pelatih tim yang kalah, Hossam Hassan, melontarkan pernyataan yang sangat berani setelah pertandingan Argentina vs Mesir: “Terlepas dari konsekuensinya, saya katakan…”

Bagi Mesir, sulit sekali menerima kenyataan bahwa Piala Dunia telah berakhir. Setelah comeback yang luar biasa, Argentina lolos ke perempat final pada Selasa malam. Setelah Mostafa Ziko melontarkan kritik pedas kepada wasit François Letexier, pelatih Hossam Hassan pun tak segan-segan menyuarakan pendapatnya.

“Gol kami tidak diakui. Penalti kami tidak diakui. FIFA tidak ingin Messi tersingkir. Itulah sebabnya Argentina mendapat dukungan wasit sejak awal pertandingan,” geram pelatih tim yang kalah itu setelah pertandingan usai.

“Apa yang harus saya bicarakan jika ini soal keadilan?” tanya Hassan dengan lantang. “Sayangnya, dalam sepak bola, ini bukan hanya soal teknik dan taktik. Beberapa hal diputuskan di luar lapangan.”

Sebagai penutup, ia melontarkan pernyataan yang sangat berani. “Saya akan mengatakan apa yang saya pikirkan, apa pun konsekuensinya. Ini jelas dimanipulasi dan seluruh dunia telah menyaksikannya. Dan saya ingin mengatakan satu hal lagi, jika mereka begitu ingin menang, mengapa mereka mengajak semua orang untuk datang dan berpartisipasi di Piala Dunia?”

Satu-satunya orang di kubu Mesir yang tampaknya masih bisa tetap tenang adalah Mohamed Salah. Bintang utama ini bangga dengan timnya. “Kami telah memberikan segalanya di lapangan, benar-benar segalanya. Taktik, semangat juang, pengorbanan… Mesir telah melakukan segalanya dengan baik untuk memenangkan pertandingan itu,” ujarnya setelah pertandingan usai.

Salah menyebutkan satu alasan mengapa Argentina bisa membawa pulang kemenangan. “Kenyataannya, Argentina memiliki Messi, dan dia yang membuat perbedaan besar. Hampir mustahil menghentikannya.”

“Kamu bisa bertahan dengan sempurna selama 89 menit, tapi dia hanya butuh satu detik, satu celah kecil, untuk mengubah jalannya pertandingan sepenuhnya. Jika kamu mengeluarkannya dari tim mereka, mereka akan kalah, tidak ada keraguan tentang itu. Kamu bisa mempersiapkan diri menghadapi tim hebat, tapi kamu tidak bisa mempersiapkan diri menghadapi keajaiban,” kata Salah.