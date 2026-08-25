Pelatih tim nasional Xavi sudah sangat mengkhawatirkan satu pemain Belanda

Xavi sangat mengkhawatirkan Frenkie de Jong, demikian dilaporkan jurnalis Jordi Grau dalam program Gol a Gol. Pelatih timnas yang baru itu cemas karena dua alasan terkait situasi gelandang Belanda tersebut.

Dua pekan lalu, Xavi ditunjuk KNVB sebagai pelatih baru tim nasional Belanda. Mantan gelandang itu sudah mengenal De Jong dari masa kebersamaan mereka di Barça.

De Jong saat ini sedang memulihkan diri dari cedera lutut, yang ia alami pada akhir musim lalu. Ia bermain di Piala Dunia dengan rasa sakit hebat dan suntikan, yang membuat situasinya mungkin memburuk.

Xavi sangat khawatir terhadap bintang tim nasional Belanda itu karena dua alasan. Pertama, soal cederanya sendiri. Ada kemungkinan cedera itu tidak akan pulih dengan sendirinya dan De Jong harus naik meja operasi. Pemulihannya kemudian masih bisa memakan waktu berbulan-bulan.

Pelatih timnas yang baru itu juga mengkhawatirkan situasi De Jong di Barcelona. Klub tidak senang dengan fakta bahwa sang pengatur permainan tetap bermain dengan cedera di Piala Dunia. Kini pelatih Hansi Flick karena alasan itu juga telah mencopot ban kaptennya.

Sejauh ini, De Jong telah memainkan tujuh puluh pertandingan internasional untuk tim nasional Belanda. Di dalamnya, ia berhasil mencetak dua gol.