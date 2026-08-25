Pelatih tim nasional Xavi sudah sangat khawatir terhadap satu pemain Belanda

Xavi sangat mengkhawatirkan Frenkie de Jong, demikian dilaporkan jurnalis Jordi Grau dalam program Gol a Gol. Pelatih timnas yang baru itu cemas karena dua alasan terkait situasi gelandang timnas Belanda tersebut.

Xavi dua pekan lalu ditunjuk KNVB sebagai pelatih baru tim nasional Belanda. Mantan gelandang itu sudah mengenal De Jong dari masa kebersamaan mereka di Barça.

De Jong saat ini sedang memulihkan diri dari cedera lutut, yang ia alami pada akhir musim lalu. Ia bermain di Piala Dunia dengan rasa sakit hebat dan suntikan, yang bisa membuat situasinya memburuk.

Xavi sangat mengkhawatirkan bintang tim nasional Belanda itu karena dua alasan. Pertama, soal cederanya sendiri. Ada kemungkinan cedera itu tidak akan sembuh dengan sendirinya dan De Jong harus naik meja operasi. Pemulihannya kemudian masih bisa memakan waktu berbulan-bulan.

Pelatih timnas yang baru itu juga khawatir dengan situasi De Jong di Barcelona. Klub tidak senang dengan fakta bahwa sang playmaker terus bermain dengan cedera itu di Piala Dunia. Kini pelatih Hansi Flick karena alasan tersebut juga telah mencopot ban kaptennya.

Sejauh ini De Jong sudah memainkan tujuh puluh laga internasional untuk tim nasional Belanda. Dalam periode itu ia mampu mencetak dua gol.