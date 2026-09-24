Xavi Hernández menatap debutnya sebagai pelatih tim nasional Belanda dengan puas, seperti yang ia sampaikan usai laga dalam wawancara dengan Jeroen Stekelenburg dari NOS. Khususnya pada babak kedua, Belanda berhasil menekan Jerman, dengan gol penyeimbang sebagai kelanjutan yang pantas.

“Di babak pertama kami gugup, babak kedua berjalan seperti yang kami inginkan”, buka Xavi. “Kami menunjukkan karakter, ambisi, intensitas... Kami mengambil inisiatif. Tentu ini baru permulaan, tetapi ada banyak hal dari babak kedua yang membuat saya sangat puas.”

Berkat assist luar biasa dari Ruben van Bommel dan gol dari Cody Gakpo, Belanda pada akhirnya tidak pulang dengan tangan hampa. Virgil van Dijk sebelumnya juga sudah mengatakan bahwa hal itu memberikan dorongan besar bagi kepercayaan diri, dan Xavi sependapat dengan itu.

“Itu benar-benar memberi saya perasaan yang baik. Kami pantas mendapatkan lebih pada akhirnya. Tetapi kami menciptakan peluang, memberikan tekanan. Sayangnya kami kalah dalam beberapa duel, tetapi kami memang superior di babak kedua.”

Setelah itu, Xavi mengambil kesempatan sejenak untuk menyoroti lini tengah Belanda, dengan menyebut Joey Veerman sebagai pemain yang paling menonjol. “Di babak pertama Tijjani (Reijnders, red.) adalah pemain bebas. Di babak kedua terutama Joey (Veerman, red.) yang bermain sangat baik.”

“Saya suka pemain-pemain teknis yang tidak cepat kehilangan bola, yang memahami permainan”, lanjut sang pelatih tim nasional. Veerman tampaknya sangat cocok dengan profil itu. “Tetapi saya juga sangat menyukai Quinten, dia memenangi duel. Itu profil yang sangat berbeda. Jadi saya sangat puas”, tutup Xavi.