Xavi Hernández menatap debutnya sebagai pelatih tim nasional Belanda dengan puas, seperti yang ia sampaikan setelah laga dalam percakapan dengan Jeroen Stekelenburg dari NOS. Terutama pada babak kedua, Belanda berhasil menekan Jerman, dengan gol penyeimbang sebagai kelanjutan yang pantas.

“Pada babak pertama kami gugup, babak kedua berjalan seperti yang kami inginkan”, kata Xavi mengawali. “Kami menunjukkan karakter, ambisi, intensitas... Kami mengambil inisiatif. Tentu ini baru permulaan, tetapi ada banyak hal dari babak kedua yang sangat membuat saya puas.”

Berkat assist luar biasa dari Ruben van Bommel dan gol Cody Gakpo, Belanda pada akhirnya tidak pulang dengan tangan hampa. Virgil van Dijk sudah mengatakan bahwa hal itu memberi dorongan besar bagi kepercayaan diri, dan Xavi pun sependapat.

“Saya benar-benar membawa pulang perasaan yang bagus dari ini. Kami pantas mendapatkan lebih pada akhirnya. Namun kami menciptakan peluang, memberi tekanan. Sayangnya kami kalah dalam beberapa duel, tetapi kami memang superior pada babak kedua.”

Setelah itu, Xavi secara singkat memanfaatkan kesempatan untuk menyoroti lini tengah Belanda, dengan menunjuk Joey Veerman sebagai pemain yang paling menonjol. “Pada babak pertama Tijjani (Reijnders, red.) adalah pemain bebas. Pada babak kedua terutama Joey (Veerman, red.) yang bermain sangat baik.”

“Saya suka pemain-pemain elegan yang tidak cepat kehilangan bola, yang memahami permainan”, lanjut sang pelatih timnas. Veerman tampak sangat pas dengan profil tersebut. “Tetapi saya juga sangat menyukai Quinten (Timber, red.), dia memenangi duel. Itu profil yang sangat berbeda. Jadi saya sangat puas”, pungkas Xavi.