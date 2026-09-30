Pelatih timnas Xavi Hernández pada Rabu menyatakan bahwa ia telah membuat kesalahan dengan awalnya tidak memanggil Guus Til ke timnas Belanda. Gelandang PSV itu masuk setelah Justin Kluivert mundur karena cedera dan, sama seperti Mexx Meerdink, sudah memberikan kesan luar biasa kepada Xavi. Pada Kamis, kedua pemain tampaknya akan menjadi starter melawan Yunani (20.45).

Til boleh masuk sebagai pemain pengganti melawan Jerman (1-1) tujuh menit sebelum waktu normal berakhir, tetapi saat menghadapi Serbia ia sudah mendapat sekitar 25 menit. Hanya dua menit setelah masuk di Beograd, pemain kelahiran Zambia itu memberi kontribusi besar lewat assist-nya untuk gol Meerdink, yang juga sudah mencetak gol sebelum jeda (1-2).

"Dia tampil sangat baik," kata Xavi kepada NOS tentang Til. "Dia pantas bermain. Saya sudah mengatakan kepadanya bahwa saya salah menilainya. Saya harus jujur soal itu. Dia tidak ada dalam daftar, tetapi dia berlatih dengan sangat baik. Dia seorang profesional top."

Sama seperti Til, Meerdink juga pada awalnya tidak ada dalam skuad Xavi, yang memanggil penyerang AZ itu setelah bintang AS Roma Donyell Malen mundur. "Saya sangat senang dengannya. Dia sangat rendah hati, bekerja keras, dan banyak berlari untuk tim. Bukan kebetulan dia mencetak gol."

"Dia sangat senang dan saya juga sangat senang dengannya," ujar Xavi, yang bisa membayangkan Meerdink sedang berada dalam 'rollercoaster emosi'. "Tetapi dia baik-baik saja, dia sangat rendah hati. Dia bekerja keras, jadi saya pikir dia, seperti yang lain, siap untuk bermain."

Terakhir, Xavi juga menyinggung pertandingan pada Kamis malam. "Perasaannya adalah kami harus bermain sedikit lebih baik. Kami lebih memahaminya pada babak kedua dalam pertandingan-pertandingan sejauh ini. Kami berharap sekarang bisa mempertahankan level ini sejak awal. Mari kita lihat apakah kami mampu melakukannya," kata Xavi.

Belanda saat ini berada di posisi kedua di grup Nations League mereka. Setelah bermain imbang melawan Jerman selain menang atas Serbia, Belanda mencatatkan kemenangan impresif 0-1 di Augsburg. Tiga hari sebelumnya, tim itu juga menang atas Serbia, berkat gol pada menit ke-95 dari mantan penyerang FC Utrecht, Tasos Douvikas (1-2).



