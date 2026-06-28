Steve Clarke memutuskan mundur seketika dari jabatan pelatih tim nasional Skotlandia. The Tartan Army sama sekali gagal meyakinkan di Piala Dunia ini dan setelah kemenangan Kroasia atas Ghana (2-1), mereka dipastikan tersingkir.

Skotlandia tergabung di grup berat bersama Maroko, Brasil, dan Haiti. Tim asuhan Clarke memulai turnamen dengan kemenangan 1-0 yang sangat sulit atas Haiti.

Hasil itu langsung menimbulkan kekhawatiran, karena mereka tidak memperbaiki selisih gol. Setelah kalah dari Maroko (0-1) dan Brasil (0-3), kini memang terbukti bahwa Skotlandia tidak cukup baik.

Tiga poin dengan selisih gol -3 tidak cukup untuk lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu dari delapan peringkat ketiga terbaik. Clarke telah menjadi penanggung jawab utama di Skotlandia sejak 2019 dan bulan lalu memperpanjang kontraknya selama empat tahun.

"Aspek paling emosional dari perpisahan ini adalah untuk para pemain saya, yang tanpanya kami tidak akan memiliki kenangan apa pun yang telah kami bangun dari 2019 hingga sekarang," tulis Clarke yang berusia 62 tahun itu, antara lain.

"Mereka pantas mendapatkan semua pujian dan kekaguman yang mereka terima dan merupakan sebuah kehormatan besar bagi saya bisa menjadi pelatih mereka. Terima kasih karena saya boleh berada di sini dan semoga sukses untuk penerus saya," kata Clarke.

Di bawah Clarke, Skotlandia lolos ke dua Piala Eropa. Kesuksesan terbesar adalah lolos ke Piala Dunia, sesuatu yang sudah tidak mampu dilakukan Skotlandia sejak 1998. Federasi Sepak Bola Skotlandia menyebut Clarke sebagai 'pelatih tim nasional tersukses mereka sepanjang masa'.







