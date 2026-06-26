Pelatih tim nasional Norwegia tampaknya menyerah dengan keputusan yang mengejutkan

Stale Solbakken, pelatih tim nasional Norwegia, akan merombak total susunan pemainnya menjelang laga terakhir fase grup melawan Prancis, demikian dilaporkan oleh L’Équipe dan berbagai sumber di Norwegia. Di antaranya, Erling Haaland akan memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Pertandingan antara Prancis dan Norwegia dijadwalkan pada Jumat malam pukul 21.00. Dalam pertandingan terakhir fase grup ini, kedua negara Eropa tersebut akan saling berhadapan untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara Grup I.

Meskipun Norwegia berhasil memenangkan dua pertandingan grup pertama masing-masing melawan Irak (4-1) dan Senegal (3-2), pertandingan melawan Prancis diprediksi akan jauh lebih sulit. Pelatih tim nasional tampaknya sudah menyerah.

Menurut media Prancis, ia akan menurunkan susunan pemain yang berbeda dengan sepuluh nama baru dibandingkan saat melawan Senegal. Bahkan Haaland pun akan duduk di bangku cadangan.

Haaland akan digantikan oleh mantan penyerang FC Groningen, Jørgen Strand Larsen. Andreas Schjelderup dan Oscar Bobb melengkapi lini serang.

Ada satu pemain yang akan menjadi starter untuk ketiga kalinya berturut-turut saat melawan Prancis: mantan pemain Feyenoord, Fredrik Aursnes. Gelandang Benfica ini tak tergantikan bagi Solbakken.

Pemenang Grup I akan bertanding melawan Swedia di babak berikutnya, sementara tim peringkat kedua akan berhadapan dengan Pantai Gading.