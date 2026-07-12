Pelatih Tim Nasional Norwegia memberikan tanggapan yang mengejutkan terkait insiden kabel yang menjadi perbincangan hangat

Pelatih timnas Norwegia, Ståle Solbakken, telah menanggapi insiden kabel yang terjadi selama pertandingan melawan Inggris (1-2). Insiden tersebut sempat menjadi perbincangan hangat, namun sang pelatih justru memberikan tanggapan yang sangat tenang setelah pertandingan usai.

Tepat sebelum babak pertama berakhir, Inggris berhasil menyamakan kedudukan melalui Jude Bellingham. Tendangan keluar dari kiper Ørjan Nyland tampaknya mengenai kabel spidercam di atas lapangan, sehingga mengubah lintasan bola. Inggris tiba-tiba menguasai bola di lini tengah, yang mengejutkan Norwegia. Inggris bergerak sangat cepat dan delapan detik kemudian, Bellingham mencetak gol penyama kedudukan.

Di antaranya Nyland, Erling Braut Haaland, dan pelatih kepala Ståle Solbakken langsung menunjuk ke atas, meyakini bahwa bola memang telah menyentuh kabel spidercam. Rekaman dari Fox Sports tampaknya mengonfirmasi keyakinan tersebut. FIFA serta wasit Clément Turpin dan timnya tidak setuju dengan klaim tersebut, yang memicu rasa frustrasi yang terlihat jelas di pihak Norwegia, terutama Solbakken.

Meskipun demikian, pelatih asal Norwegia itu bereaksi dengan sangat tenang setelah pertandingan. “Saya bisa saja duduk di sini sambil menangis, tapi itu bukan yang saya inginkan.” Solbakken bahkan mengakui bisa sedikit menikmati momen tersebut. “Ya, itu momen yang aneh, tapi justru hal-hal seperti inilah yang terjadi dalam sepak bola yang menjadikannya olahraga terindah di dunia.”

Pelatih asal Norwegia itu tetap tenang dan memandang momen sial tersebut secara proporsional. “Kita harus menerimanya, karena ini memang hanya nasib buruk. Bola jatuh lurus ke bawah dari udara dan itu menyebabkan kesalahpahaman di antara para pemain kami. Itu adalah momen yang menyebalkan bagi kami. Saya rasa kami tidak akan terlalu memikirkan hal ini setelah pertandingan ini, jadi ya begitulah adanya.”

Selama keributan di lapangan, Solbakken berusaha menghubungi wasit Turpin. “Dia mengatakan bahwa dia sendiri tidak melihatnya dan tidak menerima pemberitahuan dari VAR bahwa hal itu benar-benar terjadi. Karena FIFA menyatakan tidak ada sentuhan (sensor di Connected Ball tidak mencatat apa pun), dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi,” kata pelatih berusia 58 tahun itu.

Akhirnya, Solbakken tetap memberikan penilaiannya mengenai situasi tersebut. “Bola jatuh tepat di depan ruang istirahat tim, jadi insiden itu memang benar-benar terjadi. Itu adalah kejadian yang aneh.” Pada rekaman yang beredar di internet, terlihat jelas bahwa bola menyentuh salah satu kabel spidercam.







